Dove vedere Sassuolo-Torino in tv? Dazn o Sky, orario

Prosegue la seconda giornata di Serie A. A Reggio Emilia la sfida tra Sassuolo e Torino sarà quella che mette di fronte due allenatori esordienti in panchina nel massimo campionato: Aquilani e Abate. Entrambi nella prima giornata hanno incassato una sconfitta, i neroverdi contro l'Atalanta, mentre i granata con il Milan.

Sassuolo-Torino, l'orario Il fischio d'inizio della partita è in programma oggi, sabato 29 agosto, alle ore 18:30 al Mapei Stadium di Reggio Emilia. Il direttore di gara sarà Di Marco di Ciampino. I guardalinee Di Gioia e Barone. Il quarto uomo sarà Zufferli. Al var Pezzuto, coadiuvato da Di Paolo.