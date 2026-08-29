Dove vedere Sassuolo-Torino in tv? Dazn o Sky, orario

Al Mapei Stadium la sfida tra i neroverdi di Aquilani e i granata di Abate: le probabili formazioni

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Pubblicato il 29.08.2026, 09:43

Serie ASassuoloTorino

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Prosegue la seconda giornata di Serie A. A Reggio Emilia la sfida tra Sassuolo e Torino sarà quella che mette di fronte due allenatori esordienti in panchina nel massimo campionato: Aquilani e Abate. Entrambi nella prima giornata hanno incassato una sconfitta, i neroverdi contro l'Atalanta, mentre i granata con il Milan. 

Sassuolo-Torino, l'orario

Il fischio d'inizio della partita è in programma oggi, sabato 29 agosto, alle ore 18:30 al Mapei Stadium di Reggio Emilia. Il direttore di gara sarà Di Marco di Ciampino. I guardalinee Di Gioia e Barone. Il quarto uomo sarà Zufferli. Al var Pezzuto, coadiuvato da Di Paolo.

Dove vedere Sassuolo-Torino in diretta tv

Sassuolo-Torino sarà trasmessa in diretta tv, previo abbonamento, in esclusiva su DAZN. È possibile attivare l'app di DAZN su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box.

Sassuolo-Torino, dove vederla in streaming

Servizio streaming attivo su DAZN. L'omonima applicazione mobile, scaricabile gratuitamente su App Store e Play Store, è accessibile su smartphone e tablet tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire in diretta la partita anche attraverso la webcronaca testuale su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.

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