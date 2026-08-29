Calendario Champions, cambiano anche le date di alcune partite di Serie A: tutti i dettagli

La Uefa ha comunicato alle squadre protagoniste il calendario della League Phase . Dopo il sorteggio al Grimaldi Forum di Monaco , i club hanno scoperto quando sfideranno le rispettive avversarie nella fase a girone unico del torneo. Quattro le italiane impegnate: l'Inter martedì 8 settembre andrà al Bernabeu per sfidare il Real di Mourinho . Mercoledì 9 scenderà in campo il Napoli che ospiterà al Maradona i campioni d'Inghilterra dell'Arsenal. Mentre giovedì giocherà sia la Roma , alle 18:45 in casa del Fenerbahce, che il Como , alle 21 contro il Lipsia. Il calendario della Champions League inevitabilmente va a influire anche su quello della Serie A.

Champions League: Roma e Como giocano giovedì, slittano le partite della Serie A

Con Como e Roma che giocheranno giovedì 10, non cambia la programma per la sfida tra Napoli e Bologna, valida per la quarta giornata di campionato: le squadre di Allegri e Tedesco scenderanno in campo domenica 13 settembre alle 18. Mentre slittano le partite di Roma e Como, entrambe impegnate giovedì in Champions.

La squadra di Fabregas in campionato affronterà il Parma lunedì 14 settembre alle 18:30. Mentre i giallorossi saranno impegnati allo Stadio Olimpico Grande Torino contro il Torino: stando alle direttive attuali della Lega Serie A, anche la sfida della Roma si giocherà lunedì 14 alle 18:30.