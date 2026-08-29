Calendario Champions, cambiano anche le date di alcune partite di Serie A: tutti i dettagli
La Uefa ha comunicato alle squadre protagoniste il calendario della League Phase. Dopo il sorteggio al Grimaldi Forum di Monaco, i club hanno scoperto quando sfideranno le rispettive avversarie nella fase a girone unico del torneo. Quattro le italiane impegnate: l'Inter martedì 8 settembre andrà al Bernabeu per sfidare il Real di Mourinho. Mercoledì 9 scenderà in campo il Napoli che ospiterà al Maradona i campioni d'Inghilterra dell'Arsenal. Mentre giovedì giocherà sia la Roma, alle 18:45 in casa del Fenerbahce, che il Como, alle 21 contro il Lipsia. Il calendario della Champions League inevitabilmente va a influire anche su quello della Serie A.
Champions League: Roma e Como giocano giovedì, slittano le partite della Serie A
Con Como e Roma che giocheranno giovedì 10, non cambia la programma per la sfida tra Napoli e Bologna, valida per la quarta giornata di campionato: le squadre di Allegri e Tedesco scenderanno in campo domenica 13 settembre alle 18. Mentre slittano le partite di Roma e Como, entrambe impegnate giovedì in Champions.
La squadra di Fabregas in campionato affronterà il Parma lunedì 14 settembre alle 18:30. Mentre i giallorossi saranno impegnati allo Stadio Olimpico Grande Torino contro il Torino: stando alle direttive attuali della Lega Serie A, anche la sfida della Roma si giocherà lunedì 14 alle 18:30.
Unisciti alla Community
Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.
ACCEDI
oppure
o entra con DISQUS