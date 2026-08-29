Fiorentina-Frosinone diretta Serie A: segui la sfida tra Grosso e Alvini LIVE

Ci siamo. Frosinone e Fiorentina stanno scendendo in campo

18:08

Quanti ex sulla tribuna del Franchi

Tantissimi gli ex viola che vedranno dal vivo Fiorentina-Frosinone. Presenti, tra gli altri, Batistuta e Rui Costa

18:01

Alvini e il legame con Firenze

L'allenatore del Frosinone, originario di Fucecchio, ha vissuto in città, qui sono nati i suoi figli. Ma oggi proverà a rovinare la festa viola

17:53

Fiorentina-Frosinone, le formazioni ufficiali

FIORENTINA (4-3-2-1): De Gea; Jimenez, Dragusin, Pongracic, Valdepenas; Ndour, Oulai, Atta; Mastantuono, Gudmundsson; Pellegrino. All.: Grosso

FROSINONE (4-2-3-1): Palmisani; Oyono, Calvani, Monterisi, Bracaglia; Masini, Calò; Fini, Schmid, Kvernadze; Raimondo. All.: Alvini

17:48

Maglia celebrativa per la Fiorentina

La squadra di Grosso scenderà in campo con una divisa bianca e rossa. Riprende i colori della prima maglia indossata nel 1926, quando la Fiorentina nacque. Sul petto lo storico stemma del 1926, con il giglio rosso racchiuso nello scudo bianco a forma di goccia

17:45

Attesa per Mastantuono

Occhi puntati sull'argentino ex Real Madrid, che deve rifarsi dopo aver steccato l'esordio all'Olimpico di Roma

17:42

In uscita anche Dodo

Il brasiliano sembra vicino al trasferimento in Premier League. LEGGI TUTTO

17:30

Fiorentina tra Zirkzee e Beto

Zirkzee o Beto sono in pole per il dopo Kean. Non a caso Paratici ieri si è cautelato presentando un’offerta ufficiale all’Everton. Perché Kean sembra destinato al Como per 40 milioni di euro, bonus da cinque compresi, ma solo quando il sostituto si presenterà all’ingresso del Viola Park

17:25

Spettacolo fuori e dentro lo stadio per i 100 della Fiorentina

L'Artemio Franchi ospiterà uno spettacolo celebrativo per i 100 anni del club fatto di coreografie, giochi di luce, immagini storiche, musica, momenti dedicati ai grandi protagonisti del club, diverse sorprese e festeggiamenti sul campo. Non solo. Dopo il tramonto, i luoghi simbolo della città si coloreranno rigorosamente di viola: saranno illuminate le Porte Storiche, Santa Croce, Santa Maria Novella, il Loggiato degli Innocenti, il David di Piazzale Michelangelo, il Biancone di Piazza della Signoria e lo stesso stadio

17:09

Le probabili formazioni

17:07

Le parole di Grosso alla vigilia

A tenere banco in casa viola è la questione Kean, che interessa e non poco al Como di Fabregas. APPROFONDISCI

17:02

Fiorentina-Frosinone in tv

Fiorentina-Frosinone sarà trasmessa in diretta tv e in esclusiva su Dazn

17:00

Fiorentina-Frosinone, si parte alle 18:30

Sarà un Franchi con l'abito di gala quello che accoglierà Fiorentina e Frosinone nel giorno del centenario del club gigliato. I tecnici Grosso e Alvini sono però già sulla graticola dopo i ko della prima giornata, anche se i viola hanno qualcosa di più da farsi perdonare dopo il flop contro la Roma. Si partirà alle 18:30

Stadio Artemio Franchi - Firenze