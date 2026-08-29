Juve-Parma diretta Serie A: segui la sfida tra Spalletti e Cuesta LIVE

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Occhi puntati su Kolo Muani, le parole di Spalletti alla vigilia

Tra i giocatori su cui c'è maggior attenzione e pressione non può mancare Kolo Muani, rimasto a secco al debutto e chiamato a riscattarsi in questa prima sfida davanti ai suoi tifosi. "Abbiamo totale fiducia nelle sue qualità - ha detto Spalletti in conferenza alla vigilia -, siamo andati a prenderlo, è stato un investimento importantissimo, vogliamo metterlo nelle condizioni di poterci restituire la fiducia che gli abbiamo dato. È bravissimo nel venire incontro, quando inizia a galoppare diventa difficile riprendere il terreno che si guadagna. È morbido con i piedi nel palleggio con la squadra, viene in mezzo al campo, diventa quasi un trequartista, salta l’uomo. Deve fare attenzione al fatto che non ha giocato moltissimo nell’ultimo periodo. Un giocatore come lui deve portare a casa roba, anche perché le occasioni gli sono capitate".

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Juve-Parma, curiosità e statistiche sulla sfida

Poco più di un'ora alla sfida allo Stadium, con i bianconeri favoriti e chiamati a fare bene nella prima partita davanti ai loro tifosi. Ecco numeri e curiosità sul match.