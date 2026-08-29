Serie A
sabato 29 agosto 2026
Allianz Stadium
20:45
Serie A
sabato 29 agosto 2026
Allianz Stadium
20:45
Juve-Parma diretta Serie A: segui la sfida tra Spalletti e Cuesta LIVE
La 2ª giornata di Serie A entra nel vivo con la sfida tra la Juve di Spalletti e il Parma di Cuesta. Dopo la vittoria di misura all'esordio contro il Frosinone (1-0 firmato da Bremer), arriva la prima partita davanti ai propri tifosi per i bianconeri, che ospitano all'Allianz Stadium i crociati reduci dal ko contro il Cagliari. Fischio d'inizio alle ore 20:45, segui la partita in diretta su Il Corriere dello Sport - Stadio.
20:05
Debutto per Lucumì: sarà al centro della difesa
Se manca ancora il debutto di Alajbegovic, c'è invece quello di un altro acquisto estivo, ovvero Lucumì: l'ex Bologna prende posto al centro della difesa insieme a Bremer, a difendere la porta difesa da Vicario.
19:56
Le scelte di Spalletti: c'è David a sorpresa!
Sembrava essere la partita per il debutto di Alajbegovic, ma a sorpresa Spalletti ha preferito puntare su David in una posizione inedita, alle spalle di Kolo Muani.
19:50
+++ Parma, la formazione ufficiale +++
PARMA (4-3-3): Corvi, Del Prato, Drobnic, Troilo, Valeri; Ordóñez, Keita, Bernabé; Britschgi, Touré, Lontani. Allenatore: Carlos Cuesta
19:49
+++ Juve, la formazione ufficiale +++
JUVE (4-2-3-1): Vicario; Kalulu, Bremer, Lucumi, Celik; Locatelli, Douglas Luiz; Conceição, David, Boga; Kolo Muani. Allenatore: Luciano Spalletti
19:42
La Juve arriva allo Stadium tra gli applausi dei tifosi
Si alzano i decibel allo Stadium, che si sta pian piano riempendo, con l'arrivo dei giocatori della Juve tra applausi e cori. Ora la squadra bianconera entra negli spogliatoi, riuscirà tra poco per il consueto riscaldamento pre-partita.
19:35
Juve in campo dopo il no di Kessié
La Juve si appresta a scendere in campo dopo aver incassato a sorpresa il 'no' di Kessié sul mercato: l'ivoriano ha preferito scegliere l'Atalanta, ecco che cosa è successo. LEGGI QUI
19:30
La classifica di Serie A in tempo reale
In attesa del fischio d'inizio allo Stadium, ecco la classifica di Serie A aggiornata con le partite delle 18:30 all'intervallo.
19:25
Occhi puntati su Kolo Muani, le parole di Spalletti alla vigilia
Tra i giocatori su cui c'è maggior attenzione e pressione non può mancare Kolo Muani, rimasto a secco al debutto e chiamato a riscattarsi in questa prima sfida davanti ai suoi tifosi. "Abbiamo totale fiducia nelle sue qualità - ha detto Spalletti in conferenza alla vigilia -, siamo andati a prenderlo, è stato un investimento importantissimo, vogliamo metterlo nelle condizioni di poterci restituire la fiducia che gli abbiamo dato. È bravissimo nel venire incontro, quando inizia a galoppare diventa difficile riprendere il terreno che si guadagna. È morbido con i piedi nel palleggio con la squadra, viene in mezzo al campo, diventa quasi un trequartista, salta l’uomo. Deve fare attenzione al fatto che non ha giocato moltissimo nell’ultimo periodo. Un giocatore come lui deve portare a casa roba, anche perché le occasioni gli sono capitate".
19:22
Juve-Parma, curiosità e statistiche sulla sfida
Poco più di un'ora alla sfida allo Stadium, con i bianconeri favoriti e chiamati a fare bene nella prima partita davanti ai loro tifosi. Ecco numeri e curiosità sul match.
19:19
Parma, la probabile formazione di Cuesta
PARMA (4-3-3): Corvi; Delprato, Troilo, Valenti, Valeri; Bernabé, Keïta, Sorensen; Britschgi, Touré, Lontani. Allenatore: Cuesta.
A disposizione: Daffara, Mazzocchi, Ndiaye, Carboni, Drobnic, Cremaschi, Ordonez, Konate, Fabbian, Romero, Almqvist, Frigan, Elphege, Diallo, De Martis.
Indisponibili: Nicolussi Caviglia.
19:17
Juve, la probabile formazione di Spalletti
JUVE (4-2-3-1): Vicario; Kalulu, Bremer, Kelly, Celik; Locatelli, Douglas Luiz; Conceiçao, Koopmeiners, Alajbegovic; Kolo Muani. Allenatore: Spalletti.
A disposizione: Grabara, Pinsoglio, Lucumi, Rugani, Cabal, Cambiaso, Thuram, Boga, Zhegrova, David, Milik, Ekhator, Gonzalez.
Indisponibili: Yildiz, McKennie.
19:16
Juve-Parma allo Stadium, la prima davanti ai tifosi bianconeri
Esordio stagionale davanti ai propri tifosi per la Juve di Spalletti, che allo Stadium ospita il Parma di Cuesta. I bianconeri vogliono confermarsi dopo il successo contro il Frosinone e fare bene nella loro prima partita in casa. Aggiornamenti, cronaca e tutte le notizie in tempo reale sul corrieredellosport.it
Allianz Stadium - Torino
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