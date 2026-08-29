Volpato e Berardi stendono il Torino, prima vittoria per il Sassuolo di Aquilani
Il Sassuolo conquista i suoi primi tre punti in campionato piegando 2-1 il Torino al Mapei Stadium al termine di una sfida viva e combattuta. Decisiva la mossa dalla panchina di Alberto Aquilani, che nella ripresa inserisce Domenico Berardi trovando subito la rete del definitivo sorpasso. Resta a quota zero in classifica la squadra di Ignazio Abate.
Sassuolo-Torino: Lampo Volpato, poi la zuccata di Comuzzo
Il Sassuolo parte con il piglio giusto e fa tremare i granata già dopo sette minuti con una violenta staffilata di Cinquegrano che sbatte in pieno sulla traversa. Il Torino prova a scuotersi con le ripartenze di Adams e Vlasic, ma al 32' sono i neroverdi a stappare la partita: Laurienté strappa per vie centrali e serve Bowie, l'attaccante lavora di tacco per l'accorrente Volpato che con uno splendido sinistro dalla distanza supera Mascardi per l'1-0. Il Toro rischia di sbandare, sventa il raddoppio e si affida alla spinta laterale per rimanere agganciato alla gara. In pieno recupero (47') arriva l'aggancio: incisiva giocata personale di Cacciamani sulla sinistra e cross perfetto per Comuzzo, lesto nell'inserimento di testa ad allungare la traiettoria e a firmare l'1-1 prima del riposo.
Entra Berardi e firma il tris di punti
Nella ripresa ritmi e lucidità calano nettamente da ambo le parti, frammentando la manovra. I due allenatori pescano così dalle panchine: Abate inserisce energie fresche per scuotere l'attacco, ma l'intuizione vincente è di Aquilani, che manda in campo Berardi per Bowie. Al 79' l'episodio decisivo: punizione scodellata al centro da Laurienté, sponda aerea intelligente di Leysen per Berardi che si coordina al volo e batte Mascardi di prima intenzione per il 2-1. Nel finale il Torino non ha più le forze né la lucidità per costruire pericoli concreti, mentre Laurienté spreca al 94' il contropiede del tris. Finisce con il primo trionfo in massima serie per Aquilani.
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