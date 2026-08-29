Volpato e Berardi stendono il Torino, prima vittoria per il Sassuolo di Aquilani

Sassuolo-Torino: Lampo Volpato, poi la zuccata di Comuzzo

Il Sassuolo parte con il piglio giusto e fa tremare i granata già dopo sette minuti con una violenta staffilata di Cinquegrano che sbatte in pieno sulla traversa. Il Torino prova a scuotersi con le ripartenze di Adams e Vlasic, ma al 32' sono i neroverdi a stappare la partita: Laurienté strappa per vie centrali e serve Bowie, l'attaccante lavora di tacco per l'accorrente Volpato che con uno splendido sinistro dalla distanza supera Mascardi per l'1-0. Il Toro rischia di sbandare, sventa il raddoppio e si affida alla spinta laterale per rimanere agganciato alla gara. In pieno recupero (47') arriva l'aggancio: incisiva giocata personale di Cacciamani sulla sinistra e cross perfetto per Comuzzo, lesto nell'inserimento di testa ad allungare la traiettoria e a firmare l'1-1 prima del riposo.