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L'Udinese passa a Monza: in gol Piotrowski, Kamara e Ekkelenkamp

I bianconeri di Runjaic risolvono la partita nel primo tempo, Juric prova a rimontare nella ripresa ma si ferma sul 3-2 e subisce il secondo ko consecutivo

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Pubblicato il 29.08.2026, 20:45

MonzaUdineseSerie A

MONZA  - L'Udinese si impone per 3-2 in casa del Monza, nell'anticipo della 2/a giornata di Serie A. Ospiti in vantaggio al 32' con Piotrowski, pari brianzolo al 37' con Colpani. Udinese ancora in gol al 45' con Kamara, complice un grave errore del portiere Thiam. Al 48' arriva anche il tris friulano firmato da Ekkelenkamp, con un gran destro da fuori area.

Il Monza ci prova con i nuovi acquisti ma non basta

Nella ripresa nel Monza entrano i neo acquisti Folorunsho e Akinsanmiro, la squadra di Juric sembra trovare maggiore sostanza e accorcia le distanze al 63' con il solito Varela di testa. Secondo centro in campionato per l'attaccante brianzolo. Prima vittoria stagionale per l'Udinese, dopo il pari con il Como. Secondo ko per il Monza di Juric in altrettante partite. Per la salvezza sarà durissima.

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