L'Udinese passa a Monza: in gol Piotrowski, Kamara e Ekkelenkamp

Il Monza ci prova con i nuovi acquisti ma non basta

Nella ripresa nel Monza entrano i neo acquisti Folorunsho e Akinsanmiro, la squadra di Juric sembra trovare maggiore sostanza e accorcia le distanze al 63' con il solito Varela di testa. Secondo centro in campionato per l'attaccante brianzolo. Prima vittoria stagionale per l'Udinese, dopo il pari con il Como. Secondo ko per il Monza di Juric in altrettante partite. Per la salvezza sarà durissima.