Moviola Juve-Parma: tocco su Keita? Per Fourneau non è rigore

Juve-Parma Forneau: 6 Sul risultato di 1-0 per la Juventus il Parma si lamenta per il contatto nell'area di rigore dei bianconeri tra Alajbegovic e Keita. Fourneau lascia giocare e sul ribaltamento di fronte arriva l'ammonizione a Troilo per aver interrotto con una trattenuta prolungata la ripartenza veloce di Kolo Muani. Il cartellino giallo a quel punto è corretto, ma c'è da valutare la precedente situazione da cui parte il contropiede.

Il contatto Alajbegovic-Keita L'impressione è che il giocatore della Juventus pur rischiando qualcosa, perché c'è un contatto basso, allunga il piede senza andare verso l'avversario. Per questo è supportabile la decisione presa in campo dall'arbitro e poi confermata dal VAR che non procede con un richiamo all'On Field Review.