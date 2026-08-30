Moviola Juve-Parma: tocco su Keita? Per Fourneau non è rigore
Juve-Parma
Forneau: 6
Sul risultato di 1-0 per la Juventus il Parma si lamenta per il contatto nell'area di rigore dei bianconeri tra Alajbegovic e Keita. Fourneau lascia giocare e sul ribaltamento di fronte arriva l'ammonizione a Troilo per aver interrotto con una trattenuta prolungata la ripartenza veloce di Kolo Muani. Il cartellino giallo a quel punto è corretto, ma c'è da valutare la precedente situazione da cui parte il contropiede.
Il contatto Alajbegovic-Keita
L'impressione è che il giocatore della Juventus pur rischiando qualcosa, perché c'è un contatto basso, allunga il piede senza andare verso l'avversario. Per questo è supportabile la decisione presa in campo dall'arbitro e poi confermata dal VAR che non procede con un richiamo all'On Field Review.
Forneau, le ammonizioni
Nel primo tempo l'arbitro estrae un solo cartellino giallo per l'intervento di Lucumi su Lontani. Il provvedimento è corretto perché il fallo del difensore della Juventus interrompe un'azione d'attacco promettente. È sembrato invece severa l'ammonizione data a Locatelli per il fallo su Bernabé. Corretti gli altri cartellini gialli che in totale sono 5 (2 per i giocatori bianconeri, 3 per i gialloblù). GOL. Regolari sia la rete dell'1-0 che quella del 2-0 della Juventus
VAR: Meraviglia 4,5
Serata tranquilla per Meraviglia per oltre 75 minuti, poi ha da gestire l’episodio nell’area di rigore della Juventus, ma se la cava.
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