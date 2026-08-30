Dove vedere Lazio-Genoa in tv e in streaming? Sky o Dazn, orario

La seconda giornata di campionato mette di fronte due grandi amici e protagonisti della Serie A in campo, Rino Gattuso e Daniele De Rossi. I due, dopo anni in campo e nello stesso spogliatoio in Nazionale, si ritrovano da allenatori per Lazio-Genoa. In un Olimpico deserto con il tifo della Lazio che prosegue la sua protesta, DDR va alla ricerca dei primi punti in questo campionato dopo la sconfitta con polemiche contro il Napoli. Gattuso vuole confermare quanto di buono fatto vedere a Bologna affidandosi ai colpi di Davide Frattesi, decisivo al Dall'Ara.

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