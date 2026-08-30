Dove vedere Napoli-Como in tv? Dazn o Sky, orario

Allegri sfida Fabregas al Maradona nella gara valida per la seconda giornata di Serie A: le probabili formazioni

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Pubblicato il 30.08.2026, 09:35

Serie AnapoliComo

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Prosegue la seconda giornata di Serie A. Il Napoli torna a casa. Dopo la vittoria all'esordio contro il Genoa, i partenopei al Maradona affrontano il Como, nella sfida di cartello di questo turno di campionato. Allegri, per la prima volta davanti al suo nuovo pubblico, sfida Fabregas, dopo la lite dello scorso inverno quando sedeva sulla panchina del Milan.

Napoli-Como, l'orario

Il fischio d'inizio della partita è in programma oggi, domenica 30 agosto, alle ore 18:30 allo stadio Maradona di Napoli. Il direttore di gara sarà Pairetto di Nichelino. Zingarelli e Bercigli i guardalinee. Il quarto uomo sarà Guida. Gariglio al var, coadiuvato da Prontera.

Dove vedere Napoli-Como in diretta tv

Napoli-Como sarà trasmessa in diretta tv, previo abbonamento, in esclusiva su DAZN. È possibile attivare l'app di DAZN su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box.

Napoli-Como, dove vederla in streaming

Servizio streaming attivo su DAZN. L'omonima applicazione mobile, scaricabile gratuitamente su App Store e Play Store, è accessibile su smartphone e tablet tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire in diretta la partita anche attraverso la webcronaca testuale su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.

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