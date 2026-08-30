Dove vedere Cagliari-Inter in tv? Dazn o Sky, orario

Il fischio d'inizio della partita è in programma oggi, domenica 30 agosto, alle ore 20:45 all'Unipol Domus di Cagliari. Il direttore di gara sarà Fabbri di Ravenna. Vecchi e Ceccon i guardalinee. Il quarto uomo sarà La Penna. Al var Aureliano, a-var Paterna..

Dove vedere Cagliari-Inter in diretta tv

Cagliari-Inter sarà trasmessa in diretta tv, previo abbonamento, su DAZN e Sky, sui canali Sky Sport 201 e Sky Sport 251. È possibile attivare l'app di DAZN su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box.

Cagliari-Inter, dove vederla in streaming

Servizio streaming attivo su DAZN, Sky Go e NowTV. Le omonime applicazioni mobili, scaricabili gratuitamente su App Store e Play Store, sono accessibili su smartphone e tablet tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire in diretta la partita anche attraverso la webcronaca testuale su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.