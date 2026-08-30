De Roon arriva a Roma, la sua giornata tra messaggio ai tifosi dell'Atalanta, lacrime e...

Marten De Roon, prima di lasciare Bergamo, si è commosso. Lo sanno le persone che lo hanno incontrato. Dieci anni non si dimenticano in un soffio per quanto la nuova avventura lo elettrizzi: "So che dovrei essere felice, ma oggi per me è una giornata difficile". Logico, ci sta. Così come ci sta il messaggio che scrive su Instagram: "Cari atalantini, ad unirci ci sono e ci saranno sempre 10 anni indimenticabili. Ci sono molte cose che voglio dirvi e presto ci sarà modo. Vi voglio bene. Marten". Pochi minuti dopo questo messaggio, De Roon è atterrato a Fiumicino, pronto per iniziare la sua nuova avventura a Roma. Sorridente, almeno qui.