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domenica 30 agosto 2026

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Arbitro Luca Pairetto

Arbitro Luca Pairetto

Napoli-Como diretta Serie A: segui la sfida tra Allegri e Fabregas LIVE

La domenica della 2ª giornata si apre con il big match al Maradona tra azzurri e lariani: aggiornamenti e cronaca in tempo reale

5 min

Pubblicato il 30.08.2026, 17:00 (Aggiornato il 30.08.2026, 17:56)

AllegriFabregasSerie AnapoliComo

La domenica della 2ª giornata di Serie A si apre con il big match tra Napoli e Como allo Stadio Diego Armando Maradona. Subito una sfida molto complicata per gli azzurri di Allegri, che ritrova uno dei suoi 'rivali' della passata stagione, ovvero Fabregas. Max vuole confermarsi dopo il successo sul Genoa, Cesc cerca la prima vittoria dopo il pareggio contro l'Udinese. Fischio d'inizio alle ore 18:30, segui la diretta sul corrieredellosport.it con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.

17:55

Napoli e Como in campo dopo i sorteggi di Champions League

Azzurri e lariani si preparano a tornare in campo dopo aver scoperto il loro destino nella League Phase di Champions League:

Calendario Champions League 2027: tutte le partite giornata per giornata
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17:49

Napoli e Como senza gol negli incroci della scorsa stagione

Lo scorso anno sono stati zero i gol segnati nei due incroci tra Napoli e Como: due partite non proprio emozionanti, con uno 0-0 sia all'andata che al ritorno.

17:41

Napoli-Como, sarà Hojlund contro Douvikas in attacco

Confermate le previsioni della vigilia, in attacco sarà una sfida tra Hojlund e Douvikas, con l'attaccante del Napoli ancora a secco e ansioso di sbloccarsi in questa stagione.

17:36

+++ Como, la formazione ufficiale di Fabregas +++

COMO (4-2-3-1): Butez; Couto, Ramón, Chalobah, Valle; Da Cunha, Milla; Diao, Paz, Baturina; Douvikas. Allenatore: Cesc Fábregas

17:36

+++ Napoli, la formazione ufficiale di Allegri +++

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Rafa Marin, Olivera; Anguissa, Lobotka, McTominay; Politano, Hojlund, Lang. Allenatore: Massimiliano Allegri

17:23

Si riaccende la rivalità tra Allegri e Fabregas

Tra le rivalità in panchina più sentite della scorsa stagione c'è stata sicuramente quella tra Allegri e Fabregas: una vittoria per Max, un pareggio e un botta e risposta con Cesc a San Siro che ancora fa discutere. "Cose del genere succedono e succederanno ancora - le parole di Allegri alla vigilia -, le fa capitare la tensione. Nessun problema, però, è finita lì". Due stili completamente diversi di vedere il calcio, oggi si ritroveranno faccia a faccia per la terza volta.

17:18

La classifica di Serie A in tempo reale

Il Napoli vuole subito rispondere a Juve e Milan tenendosi a punteggio pieno, mentre il Como va a caccia dei suoi primi tre punti: ecco la classifica aggiornata.

17:11

Allegri debutta in casa 28 anni dopo l'ultima volta

Partita speciale sotto tanti aspetti, anche uno più sentimentale: questo Napoli-Como segnerà il ritorno di Allegri dopo 28 anni dall'ultima volta, in quel caso come giocatore azzurro. LEGGI TUTTO

17:03

Napoli-Como, curiosità e statistiche sulla sfida

Alle ore 18.30 inizierà il big match di questa seconda giornata di campionato. In attesa del fischio d'inizio, ecco numeri e curiosità su questa sfida.

17:02

Como, la probabile formazione di Fabregas

COMO (4-2-3-1): Butez; Couto, Chalobah, Ricci, Kaiki; Perrone, Da Cunha; Diao, Paz, Baturina, Douvikas. Allenatore: Fabregas. 

A disposizione: Audero, Vigorito, Kempf, Valle, Milla, Caqueret, Dossena, Ricci, Lahdo, Jesus Rodriguez, Goldaniga, Tornqvist, Smolcic, Liberali, Kambwala, Azon. 

Indisponibili: Addai.

17:01

Napoli, la probabile formazione di Allegri

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Rafa Marin, Olivera; McTominay, Lobotka, De Bruyne; Politano, Hojlund, Alisson Santos. Allenatore: Allegri.

A disposizione: Contini, Milinkovic-Savic, Favasuli, Gilmour, Neres, Lucca, Giovane, Vergara, Beukema, Spinazzola, Garofalo, Lang, Anguissa. 

Indisponibili: Buongioro, Marianucci. 

17:00

Napoli-Como, Allegri sfida Fabregas nel big match al Maradona

Azzurri e lariani si sfidano allo Stadio Diego Armando Maradona in questa seconda giornata di campionato, grande attesa per lo scontro tra Allegri Fabregas. Aggiornamenti, notizie e cronaca in tempo reale, segui tutto in diretta.

Stadio Diego Armando Maradona - Napoli

 

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