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Cagliari-Inter diretta Serie A: segui la sfida tra Pisacane e Chivu LIVE

All'Unipol Domus la gara valida per la seconda giornata di campionato tra i rossoblù e i nerazzurri: aggiornamenti in tempo reale

2 min

Pubblicato il 30.08.2026, 19:15 (Aggiornato il 30.08.2026, 19:47)

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Cagliari-Inter, a voi. Mentre il mercato si avvia alla conclusione, si gioca. All'Unipol Domus scocca l'ora della sfida tra i rossoblù di Pisacane e i nerazzurri di Chivu, valida per la seconda giornata di Serie A. Sia il Cagliari sia l'Inter hanno vinto al debutto stagionale in campionato imponendosi rispettivamente in trasferta contro il Parma (1-0) e in casa contro il Monza (4-1). Segui la partita in diretta su CorrieredelloSport.it: aggiornamenti in tempo reale.

19:47

I giocatori a disposizione di Pisacane

A disposizione di Pisacane: Sherri, Radunovic, Kevin Carlos, Felici, Ciervo, Cavuoti, Kofler, Aurelio, Liteta, Borrelli, Akarakiri, Sulev, Fadera. 

19:40

Cagliari-Inter, le formazioni ufficiali

Cagliari-Inter, le formazioni ufficiali.

CAGLIARI (4-3-2-1): Caprile; Zé Pedro, Mina, Rodriguez, Obert; Romano, Deiola, Winks; Fazzini, Maldini; Mendy. Allenatore: Pisacane.

INTER (3-5-2): Martinez; Pavard, Akanji, Bastoni; Luis Henrique, Barella, Calhanoglu, Sucic, Dimarco; Lautaro Martinez, Esposito. Allenatore: Chivu.

19:30

Cresce l'attesa per Cagliari-Inter

Cresce l'attesa per il fischio d'inizio di Cagliari-Inter. A breve le formazioni ufficiali. Calcio d'inizio alle 20:45.

19:25

Cagliari-Inter, tutte le curiosità prepartita

Tutte le curiosità prepartita su Cagliari-Inter. (Fonte: Opta)

19:20

Dove vedere Cagliari-Inter in diretta tv e live streaming

Dove vedere Cagliari-Inter in tv? Dazn o Sky, orario. I campioni d'Italia in scena in Sardegna per la seconda giornata di Serie A: le probabili formazioni di Pisacane e Chivu. LEGGI TUTTO

19:15

Cagliari-Inter, alle 20:45 il calcio d'inizio

Il calcio d'inizio di Cagliari-Inter è in programma alle 20:45. Gli spalti della Unipol Domus sono pronto a essere gremiti in ogni ordine di posto per la sfida tra i rossoblù di Pisacane e i nerazzurri di Chivu, campioni d'Italia in carica.

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