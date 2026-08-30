Cagliari-Inter diretta Serie A: segui la sfida tra Pisacane e Chivu LIVE

Cagliari-Inter, a voi. Mentre il mercato si avvia alla conclusione, si gioca. All'Unipol Domus scocca l'ora della sfida tra i rossoblù di Pisacane e i nerazzurri di Chivu, valida per la seconda giornata di Serie A. Sia il Cagliari sia l'Inter hanno vinto al debutto stagionale in campionato imponendosi rispettivamente in trasferta contro il Parma (1-0) e in casa contro il Monza (4-1). Segui la partita in diretta su CorrieredelloSport.it: aggiornamenti in tempo reale.