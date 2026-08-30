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Lazio-Genoa diretta Serie A: segui la sfida tra Gattuso e De Rossi LIVE

Luci accese all'Olimpico versione notturna per la seconda giornata di campionato: tutti gli aggiornamenti  

2 min

Pubblicato il 30.08.2026, 19:15 (Aggiornato il 30.08.2026, 19:49)

LazioGenoaSerie A

L'Olimpico di Roma ospita stasera (domenica 30 agosto) Lazio e Genoa, di fronte per contendersi punti pesanti nella seconda giornata di Serie A. I biancocelesti di Gattuso hanno esordito con un successo in trasferta firmato dal nuovo acquisto Frattesi, mentre l'undici di De Rossi ha perso in casa contro il Napoli, non senza polemiche per le decisioni arbitrali. Adesso un nuovo capitolo di questo inizio di stagione. Segui la partita in diretta.   

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