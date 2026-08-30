Serie A
domenica 30 agosto 2026
Stadio Olimpico
20:45
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Lazio-Genoa diretta Serie A: segui la sfida tra Gattuso e De Rossi LIVE
L'Olimpico di Roma ospita stasera (domenica 30 agosto) Lazio e Genoa, di fronte per contendersi punti pesanti nella seconda giornata di Serie A. I biancocelesti di Gattuso hanno esordito con un successo in trasferta firmato dal nuovo acquisto Frattesi, mentre l'undici di De Rossi ha perso in casa contro il Napoli, non senza polemiche per le decisioni arbitrali. Adesso un nuovo capitolo di questo inizio di stagione. Segui la partita in diretta.
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