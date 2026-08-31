De Rossi provocato in conferenza dopo Lazio-Genoa reagisce così: "Sei ossessionato da me e dalla Roma"

Dopopartita movimentato all'Olimpico per Daniele De Rossi. Il tecnico del Genoa - e l'audio è immediatamente diventato virale, rimbalzando di telefono in telefono - ha discusso con un conduttore, arrivando anche a toni piuttosto concitati. Il cronista, infatti, che spesso interviene anche su Twitch con frasi piuttosto dure su De Rossi e sull'Ostiamare, facendo riferimento a un'occasione in cui il Genoa non avrebbe restituito il pallone a Mandas (che l'aveva messa fuori per far soccorrere Ostigard), chiede all'allenatore del Genoa: "Lei che parla di valori, li insegna anche ai suoi giocatori?". De Rossi ha capito subito la provocazione ed è scattato: "E i valori tuoi quando parli in televisione o a quella trasmissione lì di me? Tu chiedi i valori miei e io chiedo i tuoi. Tu mi conosci benissimo e io so benissimo chi sei. Ho risposto a una domanda con una domanda che non è educato come tutto quello che dici di me".