Dove vedere Lecce-Roma in tv? Dazn o Sky, orario
Dopo il convincente 4-0 contro la Fiorentina, torna in campo la Roma. La squadra di Gasperini, protagonista in queste ore di mercato con gli innesti di Balerdi, De Roon, e altri attesi, scenderanno in campo allo stadio Via del Mare contro il Lecce dell'ex Di Francesco, che all'esordio ha battuto per 2-0 in trasferta il Venezia.
Lecce-Roma, l'orario
Il fischio d'inizio della partita è in programma oggi, lunedì 31 agosto, alle ore 18:30 allo stadio Via del Mare di Lecce. Il direttore di gara sarà Chiffi di Padova. Imperiale e Cecconi i guardalinee. Il quarto uomo sarà Di Bello. Al var Di Paolo, a-var Paganessi.
Dove vedere Lecce-Roma in diretta tv
Lecce-Roma sarà trasmessa in diretta tv, previo abbonamento, su DAZN e Sky, sui canali Sky Sport 201 e Sky Sport 251. È possibile attivare l'app di DAZN su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box.
Lecce-Roma, dove vederla in streaming
Servizio streaming attivo su DAZN, Sky Go e NowTV. Le omonime applicazioni mobili, scaricabili gratuitamente su App Store e Play Store, sono accessibili su smartphone e tablet tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire in diretta la partita anche attraverso la webcronaca testuale su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.
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