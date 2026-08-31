Dove vedere Lecce-Roma in tv? Dazn o Sky, orario

Dopo il convincente 4-0 contro la Fiorentina, torna in campo la Roma . La squadra di Gasperini , protagonista in queste ore di mercato con gli innesti di Balerdi, De Roon, e altri attesi, scenderanno in campo allo stadio Via del Mare contro il Lecce dell'ex Di Francesco , che all'esordio ha battuto per 2-0 in trasferta il Venezia.

Il fischio d'inizio della partita è in programma oggi, lunedì 31 agosto, alle ore 18:30 allo stadio Via del Mare di Lecce. Il direttore di gara sarà Chiffi di Padova. Imperiale e Cecconi i guardalinee. Il quarto uomo sarà Di Bello. Al var Di Paolo, a-var Paganessi.

Dove vedere Lecce-Roma in diretta tv

Lecce-Roma sarà trasmessa in diretta tv, previo abbonamento, su DAZN e Sky, sui canali Sky Sport 201 e Sky Sport 251. È possibile attivare l'app di DAZN su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box.

Lecce-Roma, dove vederla in streaming

Servizio streaming attivo su DAZN, Sky Go e NowTV. Le omonime applicazioni mobili, scaricabili gratuitamente su App Store e Play Store, sono accessibili su smartphone e tablet tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire in diretta la partita anche attraverso la webcronaca testuale su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.