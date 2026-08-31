Dove vedere Atalanta-Bologna in tv? Dazn o Sky, orario

Si chiude la seconda giornata di Serei A, la sfida tra due squadre coinvolte anche sul mercato per la trattativa Rowe: le probabili formazioni di Sarri e Tedesco

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Pubblicato il 31.08.2026, 10:26

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Il destino di Rowe, non convocato perché "poco sereno", lega in queste ultime ore di mercato Atalanta e Bologna, che si sfideranno nella partita che chiuderà la seconda giornata di Serie A. I nerazzurri hanno nelle ultime ore salutato il capitano, De Roon, riabbracciando invece Kessie. Anche per i rossoblù c'è stato un ritorno, quello di Theate, che potrebbe avere subito spazio in campo.

Atalanta-Bologna, l'orario

Il fischio d'inizio della partita è in programma oggi, lunedì 31 agosto, alle ore 20:45 alla New Balance Arena di Bergamo. Il direttore di gara sarà Doveri di Roma1. Peretti e Perrotti i guardalinee. Il quarto uomo sarà Calzavara. Al var Dionisi, a-var Marini.

Dove vedere Atalanta-Bologna in diretta tv

Atalanta-Bologna sarà trasmessa in diretta tv, previo abbonamento, su DAZN e Sky, sui canali Sky Sport 201 e Sky Sport 251. È possibile attivare l'app di DAZN su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box.

Atalanta-Bologna, le probabili formazioni: le possibili scelte di Sarri e Tedesco
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Atalanta-Bologna, dove vederla in streaming

Servizio streaming attivo su DAZN, Sky Go e NowTV. Le omonime applicazioni mobili, scaricabili gratuitamente su App Store e Play Store, sono accessibili su smartphone e tablet tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire in diretta la partita anche attraverso la webcronaca testuale su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.

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