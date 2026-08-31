L'Europa stravolge la quarta giornata di Serie A: cosa cambia per Roma, Lazio, Milan e Juventus 

Cambia il programma della quarta giornata del massimo campionato. A seguito della pubblicazione dei calendari Uefa e a parziale rettifica del Comunicato Ufficiale n. 208 del 24 giugno 2026, la Lega Serie A ha reso noto la programmazione della quarta giornata del massimo campionato. Rispetto al programma originario, per l'anticipo di sabato 12 settembre alle 18 viene scelta Lazio-Milan, con Sassuolo-Juventus che diventa il posticipo di domenica 13 alle 20.45. Torino-Roma, inizialmente prevista per domenica alle 13.30, passa invece a lunedì 14 alle 18.30. Confermato il posticipo di lunedì tra Inter e Udinese alle 20.45.