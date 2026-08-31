L'Europa stravolge la quarta giornata di Serie A: cosa cambia per Roma, Lazio, Milan e Juventus 

A seguito della pubblicazione dei calendari Uefa ci sono state delle modifiche nel programma della partite: i dettagli 

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Pubblicato il 31.08.2026, 14:34

Serie A

Cambia il programma della quarta giornata del massimo campionato. A seguito della pubblicazione dei calendari Uefa e a parziale rettifica del Comunicato Ufficiale n. 208 del 24 giugno 2026, la Lega Serie A ha reso noto la programmazione della quarta giornata del massimo campionato. Rispetto al programma originario, per l'anticipo di sabato 12 settembre alle 18 viene scelta Lazio-Milan, con Sassuolo-Juventus che diventa il posticipo di domenica 13 alle 20.45. Torino-Roma, inizialmente prevista per domenica alle 13.30, passa invece a lunedì 14 alle 18.30. Confermato il posticipo di lunedì tra Inter e Udinese alle 20.45.

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Serie A, il programma della quarta giornata   

Questo il programma completo: 11/09/2026 Venerdì 20.45 Venezia-Fiorentina DAZN; 12/09/2026 Sabato 15.00 Genoa-Frosinone DAZN; 12/09/2026 Sabato 18.00 Lazio-Milan DAZN; 12/09/2026 Sabato 20.45 Atalanta-Cagliari DAZN/SKY; 13/09/2026 Domenica 15.00 Lecce-Monza DAZN; 13/09/2026 Domenica 18.00 Napoli-Bologna DAZN/SKY; 13/09/2026 Domenica 20.45 Sassuolo-Juventus DAZN; 14/09/2026 Lunedì 18.30 Como-Parma DAZN; 14/09/2026 Lunedì 18.30 Torino-Roma DAZN; 14/09/2026 Lunedì 20.45 Inter-Udinese  

 

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