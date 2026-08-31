Lecce-Roma diretta Serie A: segui il match tra Di Francesco e Gasperini LIVE

Dopo l'esordio da sogno contro la Fiorentina , la Roma torna in campo alle 18.30 per la seconda partita della stagione 2026/27 di Serie A. Contro il Lecce sarà una trasferta speciale, la prima di campionato, visto che seduto sulla panchina avversaria c'è Eusebio Di Francesco , l'ultimo tecnico che ha guidato i romanisti in Champions League nel 2018 ed è riuscito a battere ai quarti di finale il Barcellona, rimontando il 3-1 dell'andata, nella leggendaria partita giocata all'Olimpico vinta 3-0 grazie ai gol di Dzeko, De Rossi e Manolas . Segui il pre e post partita con la diretta de Il Corriere dello Sport .

La Roma ha vinto tutte le ultime sei gare di Serie A - le ultime cinque in chiusura del 2025/26 e l'esordio stagionale contro la Fiorentina; solo una volta negli ultimi 10 anni i giallorossi hanno registrato sette successi consecutivi in campionato: tra febbraio e marzo 2025, con Claudio Ranieri in panchina.

17:39

Di Francesco in cerca della "vendetta"

Il Lecce ha perso 28 delle 40 partite giocate contro la Roma in Serie A (2V, 10N), soltanto contro l’Inter, i salentini hanno registrato più sconfitte (32) nel massimo campionato. Inoltre, sono 85 le reti incassate dai pugliesi contri i capitolini nel torneo: meno solo di quelle subite anche in questo caso contro i nerazzurri (94)

17:31

Retromarcia De Roon: "Il post con il dito medio contro la Roma? Non l'ho autorizzato io, ma ho superato il limite"

Uno sguardo rivolto al futuro e una doverosa precisazione sul passato. Nella sua prima intervista da giocatore della Roma Merten De Roon ricorda l'episodio accaduto al termine di Atalanta-Roma del 2023, quando sul suo profilo social apparve una foto emblematica: il centrocampista (pochi giorni dopo il successo dei giallorossi contro il Feyenoord, squadra nella quale è cresciuto calcisticamnete) pubblicò una sua immagina con il dito medio della mano sinistra alzato e la scritta: "Quando hai le tue radici a Rotterdam e batti la Roma”...

LEGGI LA NEWS

17:27

Lecce, le scelte ufficiali di Di Francesco

LECCE (3-5-2): Falcone; Siebert, Gaspar, Gabriel; Veiga, Coulibaly, Gorter, Ngom, Ndaba; Pierotti, Geubbels

17:18

Roma, la formazione ufficiale di Gasperini

ROMA (3-4-1-2): Svilar; Mancini, N’Dicka, Hermoso; Lulli, Koné, Cristante (C), Wesley; Dybala, Soulé; Malen

17:15

Chelsea in pressing su Koné: la Roma prova a resistere, c'è una promessa a Gasperini

Il Chelsea è su Koné. Gli inglesi stamattina hanno contattato gli agenti del centrocampista francese per sondare la sua eventuale disponibilità a trasferirsi a Londra se nelle ultime ore di mercato dovesse essere ceduto Enzo Fernandez. Non c’è ancora un’offerta ufficiale alla Roma - un passaggio necessario per avviare una negoziazione - che non intende privarsi del calciatore per una cifra inferiore ai 60 milioni di euro, soprattutto sul gong della sessione estiva. Il mediano francese, tra l’altro, a metà agosto ha promesso a Gasperini che sarebbe rimasto in giallorosso. Il tecnico e la società puntano sulla parola data, augurandosi di non doversi ritrovare nella situazione di andare alla ricerca di un titolare in mezzo al campo proprio mentre sono alla disperata ricerca di un attaccante esterno...

LEGGI LA NEWS

17:10

Gasperini: "De Roon non piace ai tifosi? Anche io non ero amato all'inizio"

Sorride, Gian Piero Gasperini a Trigoria. Domani c'è il Lecce ("mancano Rensch e Pellegrini, dalla prossima settimana saranno in gruppo") ma l'ottimo esordio con la Fiorentina e soprattutto le buone nuove sul mercato lo rendono più sereno. Si parte proprio dall'arrivo di De Roon: "Parliamo di una trattativa nata velocemente in 24-48 ore, dopo tanti anni di Atalanta non rientrava più nei piani della squadra, mi sono messo in contatto con Luca Percassi e in poco tempo, anche per tutto quello che lui ha fatto, gli hanno lasciato la libertà di decidere. Li ringraziamo, poi lui ha voluto fortemente venire alla Roma. El Aynaoui si può sentire più gratificato altrove e anche sotto l'aspetto economico questa operazione ci consente di concertarci su un altro ruolo. De Roon è un giocatore integro, ha un'età avanzata, entrerà in un gruppo forte, che ha voglia di essere protagonista. Sono arrivati due capitani: con lui e Balerdi diamo una svolta fisica molto forte a questa squadra. Diamo anche personalità, De Roon è olandese come Malen, anche per compensare un po' tutti questi argentini". Di sicuro la piazza, viste le ruggini passate, non ha accolto benissimo l'ex capitano dell'Atalanta: "Quando lo conoscerete vedrete che è molto solido come persona, Marten ci darà valore nell'immediato. Anche io non ero dei più amati quando sono arrivato, lui sui social è divertente, è una bella persona"...

LEGGI LE PAROLE COMPLETE

17:05

Lecce-Roma, le probabili formazioni di Di Francesco e Gasperini

LECCE (4-2-3-1): Falcone; Danilo Veiga, Gsapar, Tiago Gabriel, Ndaba; Ngom, Maleh; Pierotti, Coulibaly, N'Dri; Geubbels. A disposizione: Bleve, Penev, Dembélé, Scott, Gallo, Siebert, Fofana, Gandelman, Gorter, Berisha, Ilic, Esteban, Laerke, Fatah, Stulic. Allenatore: Di Francesco.

ROMA (3-4-1-2): Svilar; Mancini, N'Dicka, Hermoso; Lulli, Cristante, Koné, Wesley; Rodrigo Mora; Dybala, Malen. A disposizione: Gollini, De Marzi, Koulierakis, Ghilardi, Balerdi, Molina, Pisilli, Soulé, Castro. Allenatore: Gasperini.