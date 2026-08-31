Samardzic lancia l'Atalanta di Sarri: secondo ko di fila per il Bologna di Tedesco, beffato al 95'

BERGAMO - Bis servito all'ultimo respiro dall'Atalanta di Maurizio Sarri, che con un gol del subentrato Samardzic al 95' ha battuto 1-0 il Bologna nel posticipo che ha chiuso il programma della 2ª giornata di Serie A (andato in scena alla 'New Balance Arena' di Bergamo, dove la Dea aveva già piegato il Sassuolo alla prima di campionato). Secondo ko di fila invece per i rossoblù di Domenico Tedesco, che restano così ancora in fondo alla classifica (dopo la partita persa al debutto contro la Lazio al Dall'Ara ) e tornano a casa con qualche rimpianto (per il palo colpito a inizio ripresa da Cambiaghi e per le parate di Carnesecchi, che ha salvato i nerazzurri in più occasioni), oltre che in ansia per le condizioni di Orsolini (uscito nel finale per un problema muscolare) .

Le scelte di Sarri e Tedesco

Orfano degli infortunati Hien, Kristensen e Kamaldeen Sulemana, il tecnico nerazzurro Sarri (che nelle ultime ore ha salutato De Roon, passato alla Roma) fa riposare Krstovic dopo le fatiche del playoff di Conference League (vinto contro gli israeliani dell'Hapoel Tel Aviv) e regala la prima maglia da titolare a De Ketelaere nel tridente del suo 4-3-3 (con Scamacca e Raspadori a completarlo), mentre siede in tribuna il nuovo centrocampista Franck Kessie (tornato alla Dea dopo il 'no' alla Juve). Sull'altro fronte Tedesco (4-2-3-1) deve rinunciare agli indisponibili Casale ed El Azzouzi, oltre a Rowe che è in uscita e non è stato convocato (tra i club interessati a lui c'è proprio l’Atalanta). L'allenatore dei rossoblù cambia quattro uomini rispetto alla gara con la Lazio: dentro Alhassane ed Holm sulle fasce, Pobega in mediana e Bernardeschi sulla trequarti al posto di Orsolini.

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