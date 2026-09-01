La moviola di Atalanta-Bologna: doveroso il minuto in più nel recupero
E’ uno degli arbitri che dovrebbe maggiormente beneficiare della rivoluzione di Orsato: pochi fischi, ancor meno cartellini, tanti «play on» e pace se poi qualcuno s’innervosisce. Epperò Doveri è Doveri e dunque la tiene, nonostante ci siano state più proteste che episodi nelle due aree (pari a zero), nonostante qualche fischio in controtendenza (Helland-Krstovic no, Zalewski-Alhassane sì: boh...), nonostante qualche errore (del pestone - non volontario, ma doloroso sì - di Krstovic su Ferguson ci ha rimesso solo il capitano rossoblù, costretto poi a stare fuori un minuto). Il tassametro alla fine segna 23 falli (potevano/dovevano essere di più) e un ammonito, più il giallo per Tedesco (ovviamente proteste).
Samardzic: gol regolare, nessun dubbio
Nessun dubbio, è ok il gol di Samardzic che nasce, però, dall’ennesimo fallo non fischiato su Bellanova (di Cambiaghi). L’Atalanta ringrazia, il Bologna rimpiange quando si fischiava (giustamente) di più. La rete è arrivata appena dopo il 5’ di recupero, ne erano stati dati 4, ma proprio l’intervento dei medici per Ferguson (il danno - aveva subito fallo - e la beffa) aggiunge i 60” che risulteranno decisivi.
Poca coerenza tecnica
Come detto, poca coerenza tecnica. Ci rimette (anche) Krstovic, che si vede spinto da Helland in maniera prolungata, non trova il fallo, spingendo via l’avversario e beccando il cartellino. VAR: Dionisi 6. Parole crociate c’erano?
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