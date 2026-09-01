La moviola di Atalanta-Bologna: doveroso il minuto in più nel recupero

E’ uno degli arbitri che dovrebbe maggiormente beneficiare della rivoluzione di Orsato: pochi fischi, ancor meno cartellini, tanti «play on» e pace se poi qualcuno s’innervosisce. Epperò Doveri è Doveri e dunque la tiene, nonostante ci siano state più proteste che episodi nelle due aree (pari a zero), nonostante qualche fischio in controtendenza (Helland-Krstovic no, Zalewski-Alhassane sì: boh...), nonostante qualche errore (del pestone - non volontario, ma doloroso sì - di Krstovic su Ferguson ci ha rimesso solo il capitano rossoblù, costretto poi a stare fuori un minuto). Il tassametro alla fine segna 23 falli (potevano/dovevano essere di più) e un ammonito, più il giallo per Tedesco (ovviamente proteste).