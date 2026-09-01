Tutto pronto per il Gran galà del Calcio: le candidature e i premi
Il Gran Galà del Calcio 2026 sarà in diretta dal teatro alla Scala di Milano in prima serata domani dalle ore 21:20 su TV8. L'appuntamento, dedicato alle eccellenze del calcio italiano dove sono gli stessi calciatori a votare i migliori fra di loro della stagione, vedrà fra i tanti protagonisti Lautaro e Di Marco, Fabregas e Chivu passando per Nico Paz, Thuram, Bremer e Malen solo per citarne alcuni. L'edizione di quest'anno, organizzata dall'Associazione Italia Calciatori e' in collaborazione con la Lega Calcio Serie A.
L'edizione 2026 che vede Haier, brand internazionale di grandi elettrodomestici, nel ruolo di Title Sponsor dell'evento, renderà inoltre omaggio ai vent'anni dalla storica vittoria dell'Italia ai Mondiali del 2006, con una celebrazione speciale dedicata ai protagonisti di una delle pagine più memorabili dello sport italiano.
Nel corso della serata saranno assegnati i principali riconoscimenti del calcio italiano relativi alla stagione 2025-2026, votati direttamente dai calciatori, con l'eccezione del premio ''Vota il Gol'', riservato ai tifosi. Saranno premiati Portiere, Difensori, Centrocampisti e Attaccanti dell'Anno, una super formazione ideale dalla quale uscirà il Migliore Assoluto della stagione. Premi speciali anche per l'Allenatore dell'Anno, l'Arbitro dell'Anno, la Società dell'Anno, il Miglior Giovane della Serie B e il Miglior Giovane della Serie A.
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