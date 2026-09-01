Tutto pronto per il Gran galà del Calcio: le candidature e i premi 

Il Gran Galà del Calcio 2026 sarà in diretta dal teatro alla Scala di Milano in prima serata domani dalle ore 21:20 su TV8. L'appuntamento, dedicato alle eccellenze del calcio italiano dove sono gli stessi calciatori a votare i migliori fra di loro della stagione, vedrà fra i tanti protagonisti Lautaro e Di Marco, Fabregas e Chivu passando per Nico Paz, Thuram, Bremer e Malen solo per citarne alcuni. L'edizione di quest'anno, organizzata dall'Associazione Italia Calciatori e' in collaborazione con la Lega Calcio Serie A.