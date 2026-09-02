Il pagellone del calciomercato: Inter al top, cresce la Roma. Napoli fermo

Premessa essenziale: i voti e i giudizi che leggerete non sono attribuiti alle operazioni di acquisti e cessioni, ma alla squadra che esce dal mercato. Sono voti “tecnici”, non da commercialisti. Esempio: Castro a 40 milioni è una buona cessione, ma se al suo posto arriva un attaccante da ricostruire (Dovbyk) e uno da rilanciare (Piccoli), il Bologna non si rinforza, anzi. Ecco, proprio il Bologna è l’unica squadra che da questa lunga estate esce sicuramente indebolita. E ce n’è un’altra che, per le ambizioni presidenziali (fare una grande Champions) non si è minimamente rinforzata: il Napoli. L’esatto contrario dell’Inter, che ha migliorato il suo livello pur avendo già un organico ricchissimo. Da aggiungere che anche le prime due giornate possono, seppur leggermente, influenzare i giudizi. Eccoli qui.

Ha preso tre nazionali inglesi, arrivano dalla Premier e quanto meno alzeranno il ritmo e l’intensità di una squadra già aggressiva. Stones alla guida della difesa, Spence per spingere ancora di più sull’esterno, Jones per aumentare la qualità e le opzioni per Chivu a centrocampo. L’unico reparto non rinforzato è l’attacco, ma se hai già Lautaro e Pio non ce n’è bisogno.

NAPOLI 4,5

Se dall’Inter c’era già una bella distanza, ora è aumentata. Il Napoli doveva sfoltire la rosa, aveva 35 giocatori, e l’operazione-vendita è in buona parte riuscita, ma la squadra non ha fatto un passo in avanti, tutt’altro. Soprattutto per la Champions manca qualcosa di utile, manca un’aggiunta di qualità. Allegri voleva un altro attaccante, deve accontentarsi di quelli che ha.

ROMA 7

A Gasperini non bastavano Dybala e Soulé, voleva altra fantasia, altra qualità e con Rodrigo Mora il tasso tecnico è aumentato di sicuro. Certo, è giovane, va verificato, ma intanto ha già messo un timbro in Serie A. Anche la sostituzione di Celik con Molina migliora la squadra, mentre la grinta di Castro (la riserva di Malen) può dare alla Roma una risorsa in più. Unico neo: manca un’ala sinistra.

COMO 7,5

Difesa rinforzata, centrocampo pure (Milla sembra nato in quella squadra), per non parlare dell’attacco. C’è la Champions da onorare e Fabregas ha avuto tutto quello di cui ha bisogno.