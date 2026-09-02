Terza giornata Serie A, gli arbitri: Inter-Napoli a Sozza, Juve-Milan affidata a Mariani
Inter-Napoli a Sozza, Juventus-Milan affidata a Mariani. Sono queste due delle designazioni arbitrali ufficializzate dall'AIA in vista della terza giornata di Serie A, che prenderà il via venerdì prossima con l'anticipo Genoa-Como (dirige Guida). In Roma-Atalanta fischia Colombo.
Terza giornata Serie A: tutte le designazioni arbitrali
Terza giornata Serie A, il riepilogo di tutte le designazioni arbitrali.
- GENOA – COMO Venerdì 4/09 h.20.45
GUIDA
PERROTTI – BERTI
IV: CREZZINI
VAR: AURELIANO
AVAR: PAGANESSI
- FIORENTINA – TORINO Sabato 5/09 h.15.00
MASSA
MELI – IMPERIALE
IV: ARENA
VAR: GIUA
AVAR: MARINI
- INTER – NAPOLI Sabato 5/09 h.18.00
SOZZA
PERETTI – BACCINI
IV: DOVERI
VAR: DI PAOLO
AVAR: DIONISI
- ROMA – ATALANTA Sabato 5/9 h. 20.45
COLOMBO
BAHRI – PALERMO
IV: COLLU
VAR: CAMPLONE
AVAR: SANTORO
- FROSINONE – VENEZIA Domenica 06/09 h. 15.00
PERRI
PASSERI – REGATTIERI
IV: CHIFFI
VAR: MAZZOLENI
AVAR: VOLPI
- PARMA – MONZA Domenica 06/09 h. 15.00
LA PENNA
TEGONI – VECCHI
IV: RAPUANO
VAR: PEZZUTO
AVAR: GARIGLIO
- BOLOGNA – SASSUOLO Domenica 06/09 h. 18.00
DI BELLO
GARZELLI – BIFFI
IV: PAIRETTO
VAR: PATERNA
AVAR: DEL GIOVANE
- JUVENTUS – MILAN Domenica 06/09 h. 20.45
MARIANI
BINDONI – ALASSIO
IV: MARCENARO
VAR: FABBRI
AVAR: CAMPLONE
- CAGLIARI – LECCE Lunedì 7/09 h. 18.00
SACCHI J.L.
COSTANZO – LUCIANI
IV: FOURNEAU
VAR: PICCININI
AVAR: MAZZOLENI
- UDINESE – LAZIO Lunedì 7/09 h. 20.45
TREMOLADA
ROSSI L. – MONACO
IV: MARESCA
VAR: MAGGIONI
AVAR: RUTELLA
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