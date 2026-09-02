Terza giornata Serie A, gli arbitri: Inter-Napoli a Sozza, Juve-Milan affidata a Mariani

Ufficializzate le designazioni per le gare valide per il terzo turno di campionato: Roma-Atalanta, fischia Colombo

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Pubblicato il 02.09.2026, 16:09

Serie ADesignazioni Arbitrali Serie AArbitri Serie A

Inter-Napoli a Sozza, Juventus-Milan affidata a Mariani. Sono queste due delle designazioni arbitrali ufficializzate dall'AIA in vista della terza giornata di Serie A, che prenderà il via venerdì prossima con l'anticipo Genoa-Como (dirige Guida). In Roma-Atalanta fischia Colombo.

Terza giornata Serie A: tutte le designazioni arbitrali

Terza giornata Serie A, il riepilogo di tutte le designazioni arbitrali.

  • GENOA – COMO Venerdì 4/09 h.20.45

GUIDA

PERROTTI – BERTI

IV: CREZZINI

VAR: AURELIANO

AVAR: PAGANESSI

  • FIORENTINA – TORINO Sabato 5/09 h.15.00

MASSA

MELI – IMPERIALE

IV: ARENA

VAR: GIUA

AVAR: MARINI

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  • INTER – NAPOLI Sabato 5/09 h.18.00

SOZZA

PERETTI – BACCINI

IV: DOVERI

VAR: DI PAOLO

AVAR: DIONISI

  • ROMA – ATALANTA Sabato 5/9 h. 20.45

COLOMBO

BAHRI – PALERMO

IV: COLLU

VAR: CAMPLONE

AVAR: SANTORO

  • FROSINONE – VENEZIA    Domenica 06/09  h. 15.00

PERRI

PASSERI – REGATTIERI

IV: CHIFFI

VAR: MAZZOLENI

AVAR: VOLPI

  • PARMA – MONZA    Domenica 06/09  h. 15.00

LA PENNA

TEGONI – VECCHI

IV: RAPUANO

VAR: PEZZUTO

AVAR: GARIGLIO

  • BOLOGNA – SASSUOLO     Domenica 06/09  h. 18.00

DI BELLO

GARZELLI – BIFFI

IV: PAIRETTO

VAR: PATERNA

AVAR: DEL GIOVANE

  • JUVENTUS – MILAN    Domenica 06/09  h. 20.45

MARIANI

BINDONI – ALASSIO

IV: MARCENARO

VAR: FABBRI

AVAR: CAMPLONE

  • CAGLIARI – LECCE Lunedì 7/09 h. 18.00

SACCHI J.L.

COSTANZO – LUCIANI

IV: FOURNEAU

VAR: PICCININI

AVAR: MAZZOLENI

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  • UDINESE – LAZIO Lunedì 7/09 h. 20.45

TREMOLADA

ROSSI L. – MONACO

IV: MARESCA

VAR: MAGGIONI

AVAR: RUTELLA

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