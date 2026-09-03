Anticipi e posticipi Serie A: le date e gli orari di tutte le partite fino alla dodicesima giornata

Prende sempre più forma il programma del calendario di Serie A . La Lega, attraverso un comunicato ufficiale, ha reso noto il programma completo, con le date e gli orari, dal sesto turno (il primo dopo la maxi-sosta per le Nazionali) fino al dodicesimo.

Serie A, il programma della sesta giornata

La sesta giornata di campionato sarà la prima dopo la sosta per le Nazionali, e si disputerà in tre giorni: dall'anticipo delle 15:00 del sabato al posticipo delle 20:45 del lunedì. La gara di cartello della giornata sarà quella tra il Como e la Roma. Il prorgamma: