Anticipi e posticipi Serie A: le date e gli orari di tutte le partite fino alla dodicesima giornata

Svelato il calendario e la programmazione delle gare dei prossimi turni del campionato: il programma completo

5 min

Pubblicato il 03.09.2026, 15:52 (Aggiornato il 03.09.2026, 16:04)

Serie ACalendario

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Prende sempre più forma il programma del calendario di Serie A. La Lega, attraverso un comunicato ufficiale, ha reso noto il programma completo, con le date e gli orari, dal sesto turno (il primo dopo la maxi-sosta per le Nazionali) fino al dodicesimo.

Serie A, il programma della sesta giornata

La sesta giornata di campionato sarà la prima dopo la sosta per le Nazionali, e si disputerà in tre giorni: dall'anticipo delle 15:00 del sabato al posticipo delle 20:45 del lunedì. La gara di cartello della giornata sarà quella tra il Como e la Roma. Il prorgamma:

  • Genoa-Fiorentina Sabato 10/10 ore 15:00 (DAZN)
  • Inter-Parma Sabato 10/10 ore 18:00 (DAZN)
  • Napoli-Frosinone Sabato 10/10 ore 20:45 (DAZN/Sky)
  • Como-Roma Domenica 11/10 ore 12:30 (DAZN)
  • Lazio-Monza Domenica 11/10 ore 15:00 (DAZN)
  • Lecce-Bologna Domenica 11/10 ore 15:00 (DAZN)
  • Sassuolo-Milan Domenica 11/10 ore 18:00 (DAZN/Sky)
  • Cagliari-Juventus Domenica 11/10 ore 20:45 (DAZN)
  • Atalanta-Venezia Lunedì 12/10 ore 18:30 (DAZN)
  • Torino-Udinese Lunedì 12/10 ore 20:45 (DAZN/Sky)
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La settima giornata di Serie A

Nel settimo turno di campionato da tenere d'occhio la sfida tra il Milan e l'Atalanta, oltre che quella tra la Juventus e la Lazio. Sarà inoltre il turno nel quale Daniele De Rossi, con il suo Genoa, tornerà da avversario nell'Olimpico giallorosso.

  • Frosinone-Sassuolo Venerdì 16/10 ore 18:30 (DAZN)
  • Monza-Cagliari Venerdì 16/10 ore 20:45 (DAZN)
  • Venezia-Napoli Sabato 17/10 ore 15:00 (DAZN)
  • Bologna-Inter Sabato 17/10 ore 18:00 (DAZN)
  • Roma-Genoa Sabato 17/10 ore 20:45 (DAZN/Sky)
  • Udinese-Lecce Domenica 18/10 ore 12:30 (DAZN)
  • Fiorentina-Como Domenica 18/10 ore 15:00 (DAZN)
  • Milan-Atalanta Domenica 18/10 ore 18:00 (DAZN/Sky)
  • Juventus-Lazio Domenica 18/10 ore 20:45 (DAZN)
  • Parma-Torino Lunedì 19/10 ore 20:45 (DAZN)

L'ottava giornata di Serie A

Nell'ottavo turno di campionato la sfida di cartello sarà quella del Maradona, con il Napoli di Allegri che ospiterà la Roma di Gasperini. A San Siro l'Inter affronta la Fiorentina. La Lazio in casa contro il Parma.

  • Cagliari-Bologna Venerdì 23/10 ore 20:45 (DAZN/Sky)
  • Como-Sassuolo Sabato 24/10 ore 15:00 (DAZN)
  • Torino-Monza Sabato 24/10 ore 15:00 (DAZN)
  • Napoli-Roma Sabato 24/10 ore 18:00 (DAZN)
  • Lazio-Parma Sabato 24/10 ore 20:45 (DAZN/Sky)
  • Inter-Fiorentina Domenica 25/10 ore 12:30 (DAZN)
  • Atalanta-Frosinone Domenica 25/10 ore 15:00 (DAZN)
  • Genoa-Venezia Domenica 25/10 ore 15:00 (DAZN)
  • Lecce-Juventus Domenica 25/10 ore 18:00 (DAZN/Sky)
  • Udinese-Milan Domenica 25/10 ore 20:45 (DAZN)

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