Anticipi e posticipi Serie A: le date e gli orari di tutte le partite fino alla dodicesima giornata
Prende sempre più forma il programma del calendario di Serie A. La Lega, attraverso un comunicato ufficiale, ha reso noto il programma completo, con le date e gli orari, dal sesto turno (il primo dopo la maxi-sosta per le Nazionali) fino al dodicesimo.
Serie A, il programma della sesta giornata
La sesta giornata di campionato sarà la prima dopo la sosta per le Nazionali, e si disputerà in tre giorni: dall'anticipo delle 15:00 del sabato al posticipo delle 20:45 del lunedì. La gara di cartello della giornata sarà quella tra il Como e la Roma. Il prorgamma:
- Genoa-Fiorentina Sabato 10/10 ore 15:00 (DAZN)
- Inter-Parma Sabato 10/10 ore 18:00 (DAZN)
- Napoli-Frosinone Sabato 10/10 ore 20:45 (DAZN/Sky)
- Como-Roma Domenica 11/10 ore 12:30 (DAZN)
- Lazio-Monza Domenica 11/10 ore 15:00 (DAZN)
- Lecce-Bologna Domenica 11/10 ore 15:00 (DAZN)
- Sassuolo-Milan Domenica 11/10 ore 18:00 (DAZN/Sky)
- Cagliari-Juventus Domenica 11/10 ore 20:45 (DAZN)
- Atalanta-Venezia Lunedì 12/10 ore 18:30 (DAZN)
- Torino-Udinese Lunedì 12/10 ore 20:45 (DAZN/Sky)
La settima giornata di Serie A
Nel settimo turno di campionato da tenere d'occhio la sfida tra il Milan e l'Atalanta, oltre che quella tra la Juventus e la Lazio. Sarà inoltre il turno nel quale Daniele De Rossi, con il suo Genoa, tornerà da avversario nell'Olimpico giallorosso.
- Frosinone-Sassuolo Venerdì 16/10 ore 18:30 (DAZN)
- Monza-Cagliari Venerdì 16/10 ore 20:45 (DAZN)
- Venezia-Napoli Sabato 17/10 ore 15:00 (DAZN)
- Bologna-Inter Sabato 17/10 ore 18:00 (DAZN)
- Roma-Genoa Sabato 17/10 ore 20:45 (DAZN/Sky)
- Udinese-Lecce Domenica 18/10 ore 12:30 (DAZN)
- Fiorentina-Como Domenica 18/10 ore 15:00 (DAZN)
- Milan-Atalanta Domenica 18/10 ore 18:00 (DAZN/Sky)
- Juventus-Lazio Domenica 18/10 ore 20:45 (DAZN)
- Parma-Torino Lunedì 19/10 ore 20:45 (DAZN)
L'ottava giornata di Serie A
Nell'ottavo turno di campionato la sfida di cartello sarà quella del Maradona, con il Napoli di Allegri che ospiterà la Roma di Gasperini. A San Siro l'Inter affronta la Fiorentina. La Lazio in casa contro il Parma.
- Cagliari-Bologna Venerdì 23/10 ore 20:45 (DAZN/Sky)
- Como-Sassuolo Sabato 24/10 ore 15:00 (DAZN)
- Torino-Monza Sabato 24/10 ore 15:00 (DAZN)
- Napoli-Roma Sabato 24/10 ore 18:00 (DAZN)
- Lazio-Parma Sabato 24/10 ore 20:45 (DAZN/Sky)
- Inter-Fiorentina Domenica 25/10 ore 12:30 (DAZN)
- Atalanta-Frosinone Domenica 25/10 ore 15:00 (DAZN)
- Genoa-Venezia Domenica 25/10 ore 15:00 (DAZN)
- Lecce-Juventus Domenica 25/10 ore 18:00 (DAZN/Sky)
- Udinese-Milan Domenica 25/10 ore 20:45 (DAZN)
Da non perdere
Unisciti alla Community
Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.
ACCEDI
oppure
o entra con DISQUS