Dove vedere Genoa-Como in tv? Dazn o Sky, orario

Genoa-Como andrà in scena oggi, venerdì 4 settembre, alle ore 20:45 allo stadio "Luigi Ferraris" di Genova (Marassi). Fabregas è fresco vincitore del premio come miglior allenatore della stagione 2025/26 , mentre De Rossi ha accolto in settimana gli svincolati El Shaarawy ed Ehizibue.

Dove vedere Genoa-Como in diretta tv

Genoa-Como sarà trasmessa in diretta tv in esclusiva su DAZN, previo abbonamento. È possibile attivare l'app di DAZN su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box.

Genoa-Como, dove vederla in streaming

Servizio streaming attivo su DAZN. L'omonima applicazione mobile, scaricabile gratuitamente su App Store e Play Store, è accessibile su smartphone e tablet tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire in diretta la partita anche attraverso la webcronaca testuale su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.