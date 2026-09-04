Dove vedere Genoa-Como in tv? Dazn o Sky, orario
Archiviato il mercato estivo, si torna in campo anche in Serie A. Genoa-Como apre il weekend dedicato alla terza giornata del massimo campionato italiano, con la squadra di Cesc Fabregas pronta a far visita all'undici allenato da Daniele De Rossi. Lariani reduci dalla prestigiosa vittoria di Napoli contro la formazione di Massimiliano Allegri, mentre il Grifone risulta ancora a secco di punti, dopo le sconfitte incassate con Napoli e Lazio. Riflettori puntati su Moise Kean, all'esordio con la nuova maglia.
Genoa-Como, l'orario
Genoa-Como andrà in scena oggi, venerdì 4 settembre, alle ore 20:45 allo stadio "Luigi Ferraris" di Genova (Marassi). Fabregas è fresco vincitore del premio come miglior allenatore della stagione 2025/26, mentre De Rossi ha accolto in settimana gli svincolati El Shaarawy ed Ehizibue.
Dove vedere Genoa-Como in diretta tv
Genoa-Como sarà trasmessa in diretta tv in esclusiva su DAZN, previo abbonamento. È possibile attivare l'app di DAZN su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box.
Genoa-Como, dove vederla in streaming
Servizio streaming attivo su DAZN. L'omonima applicazione mobile, scaricabile gratuitamente su App Store e Play Store, è accessibile su smartphone e tablet tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire in diretta la partita anche attraverso la webcronaca testuale su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.
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