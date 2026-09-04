Marchegiani ripensa alla Lazio: "Dai tifosi un messaggio unico, mi aspetto un gesto dalla società"

Il portiere è come uno stregone: «Deve prevedere quello che succederà». Il commentatore no, può prendersi il lusso di osservare e poi commentare. Da oltre vent’anni Luca Marchegiani ha appeso guantoni e doti da veggente al chiodo: con la Lazio ha vinto lo scudetto nel 1999-2000, due Coppe Italia e due Supercoppe. Oggi vede e prevede come opinionista della squadra Sky nelle notti di Champions e ospite di Sky Calcio Club. «Rispetto al portiere è un compito senz’altro più facile - dice con un sorriso - E poi mi diverto molto, mi piace cercare di ridare al calcio un po’ di tutto quello che ho avuto».

I tifosi della Lazio direbbero che nel 2000 lei aveva già restituito molto.

«Ma no, lì avevo sicuramente preso! Quello scudetto è una vittoria di tutti, certo, ma soprattutto nostra. Sono felice se i tifosi pensano che io ho dato qualcosa ma sono convinto di aver più avuto da loro, dal loro affetto: mi sento in debito».



La prossima settimana riparte la Champions: come vede le italiane al via?

«Partono tutte con l’ambizione quantomeno di arrivare ai playoff, se non di qualificarsi direttamente. Il cammino è un’incognita: la Roma manca da sette anni e ha un percorso impegnativo. Poi c’è la variabile Como, che si affaccia per la prima volta alla competizione ma è una squadra forte: l’ha fatto vedere anche domenica scorsa al Maradona. Se la giocherà con tutti, United compreso. Tutte possono passare alla seconda fase anche se, dobbiamo essere realisti, otto squadre più forti delle italiane in Champions ci sono».



Inter e Napoli?

«L’Inter ormai è una grande d’Europa ma sulle altre qualche incognita c’è. Il Napoli sulla carta ha un calendario meno proibitivo e le ultime due partite sono alla sua portata ma viene da un’annata europea brutta e deludente che qualche tossina può lasciarla. Se reagisce a questo inizio di stagione un po’ sottotono, può passare. Allegri poi è uno specialista nella gestione della squadra, del non gravare troppo i giocatori e l’ambiente con tensioni che alla lunga consumano».



Il nuovo format a girone unico ha cambiato gli equilibri?

«Il modo di affrontare le partite più o meno è rimasto lo stesso ma ora si affrontano più squadre. Il girone era riduttivo, per le squadre forti si riduceva tutto a uno scontro diretto e altre quattro partite in cui bastava stare attenti a non fare passi falsi. Ora è più facile recuperare da un periodo o da una partita negativa».



Favorite alla vittoria?

«Le solite. Psg, Arsenal. Il Real Madrid con Mourinho avrà sicuramente molti meno problemi, lo vedo molto più vicino al periodo di Ancelotti. Sono curioso di vedere anche il City: Maresca ha vinto Mondiale per club e Conference, queste competizioni ha dimostrato di saperle interpretare bene. Poi Barcellona, Atletico, Bayern» .