Genoa-Como diretta Serie A: segui la partita di oggi LIVE

La partita tra Genoa e Como apre la terza giornata del campionato di Serie A. Nell'anticipo del venerdì sera si sfidano Daniele De Rossi e Cesc Fabregas a Marassi. I rossoblù vanno a caccia dei primi punti stagionali dopo le due sconfitte nelle prime due giornate di campionato contro Napoli e Lazio. Da Cunha e compagni invece sono ancora imbattuti nelle prime uscite stagionali e cercano la seconda vittoria consecutiva dopo i tre punti conquistati al Maradona, in vista dell'esordio storico in Champions League della prossima settimana. Segui la partita sul Corrieredellosport.it: aggiornamenti in tempo reale.