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Arbitro Marco Guida

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Genoa-Como diretta Serie A: segui la partita di oggi LIVE

De Rossi e Fabregas si sfidano a Marassi nell'anticipo della terza giornata di campionato: aggiornamenti in tempo reale

3 min

Pubblicato il 04.09.2026, 19:46 (Aggiornato il 04.09.2026, 20:27)

Serie AGenoaComo

La partita tra Genoa e Como apre la terza giornata del campionato di Serie A. Nell'anticipo del venerdì sera si sfidano Daniele De Rossi e Cesc Fabregas a Marassi. I rossoblù vanno a caccia dei primi punti stagionali dopo le due sconfitte nelle prime due giornate di campionato contro Napoli e Lazio. Da Cunha e compagni invece sono ancora imbattuti nelle prime uscite stagionali e cercano la seconda vittoria consecutiva dopo i tre punti conquistati al Maradona, in vista dell'esordio storico in Champions League della prossima settimana. Segui la partita sul Corrieredellosport.it: aggiornamenti in tempo reale.

 

20:27

Diao: "Felice di avere giocato le prime due partite, speriamo sia sempre così"

Diao, prima della partita, ha parlato ai microfoni di DAZN: "Felice di aver giocato in queste prime due partite, speriamo che sia tutta la stagione così. Nazionale? Sempre bello andarci, la mia famiglia era lontana da Dakar ed erano cinque anni che non li vedevo".

20:00

Il Genoa alla ricerca dei primi punti

Nelle prime due partite stagionali il Genoa ha ottenuto due sconfitte, perdendo contro il Napoli all'esordio e contro la Lazio nell'ultimo turno.

19:55

Como, la formazione ufficiale

COMO (4-2-3-1): Butez; Y. Couto, Chalobah, Ramon, Valle; Perrone, Da Cunha; Diao, N. Paz, Baturina; Douvikas.

A disposizione: Vigorito, Sanchez,  Dossena, Kempf, Smolcic, Goldaniga, Kaiki, Caqueret, Kambwala, Milla, Liberali, Jesus Rodriguez, Lahdo, S. Ricci, Kean. Allenatore: Fabregas.

19:50

La formazione ufficiale del Genoa: esordio da titolare per Osmajic

GENOA (3-4-1-2): Bijlow; Marcandalli, Ostigard, Vasquez; Sabelli, Sow, Frendrup, Ellertsson; Baldanzi; Osmajic, Colombo.

A disposizione: Stolz, Sommariva, Otoa, Mitaj, Vaz, Drameh, Doucoure, Puczka, Zulevic, Messias, Amorim, El Shaarawy, Vitinha, Meichtry. Allenatore: De Rossi.

19:45

Genoa-Como, cresce l'attesa

Tutto pronto al Ferraris di Genova per la sfida tra Genoa e Como, valida per la terza giornata del campionato di Serie A: fischio d'inizio in programma alle 20:45.

Stadio Luigi Ferraris - Genova

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