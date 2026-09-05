4-1 al Genoa, attenti al Como: questa è sempre più una grande squadra
Una prova di forza strepitosa quanto emblematica della continua crescita di una squadra sempre più forte, sempre più una grande squadra. Ecco che cosa dice al campionato il 4-1 del Como a Marassi contro un Genoa volenteroso che pure era passato in vantaggio per primo con Osmajic, scatenando però la reazione lariana. Il tempo di prendere le misure ai rossoblù e, come se nulla fosse successo, in un quarto d'ora Baturina, Paz e Diao li hanno ribaltati, assumendo il pieno controllo della partita, dominata nel primo tempo e nel secondo, quando Diao ha firmato la sua doppietta imbeccato da Kean, al debutto con un assist di pregevole fattura. Tre partite, tre trasferte, 7 punti: il pareggio a Udine, la vittoria di Napoli, il poker di Marassi, 7 gol fatti, 3 subiti, la testa della classifica aspettando gli altri risultati, un gruppo più che mai pronto per lo storico debutto in Champions League con il LIpsia.
Attenzione a questo Como
Gioco, solisti e organico di alta qualità con Baturina, Paz, Diao, Da Cunha già sugli scudi; Kean, Ricci e Liberali che promettono di inserirsi con facilità negli schemi di Fabregas. L'allenatore sta rendendo il Como ancora più competitivo rispetto alla scorsa stagione. I marchi di Cesc sono la personalità, la tecnica e anche la spregiudicatezza di una squadra che si diverte a spostare i propri limiti sempre più in là. E con la quale tutte le pretendenti allo scudetto dovranno fare i conti. Grande favorita Inter compresa.
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