De Bruyne, Stones e Akanji: che rimpatriata per Inter-Napoli!
NAPOLI - La reunion dei Citizens. Inter-Napoli sarà anche De Bruyne contro Akanji e Stones, ex compagni oggi rivali, colleghi di trionfi e sorrisi ai tempi di Manchester. Tante stagioni insieme e una bacheca ricca. Ieri il City ha ricordato sui social la firma di KDB, anzi di King Kev: undici anni fa, il 4 settembre 2015. L’inizio di una lunga storia d’amore che si è conclusa solo lo scorso anno. E in queste stagioni inglesi il belga ha vinto di tutto - 19 trofei - perlopiù accanto a John Stones. Che in estate ha scelto l’Italia, l’Inter. I due hanno condiviso ben nove annate al City, dal 2016 al 2025, per un totale di 195 partite vissute in tutte le competizioni e 18 titoli: sei Premier, quattro English Football League Cup (Carabao), due FA Cup, tre Community Shield, e poi nel 2023 la Champions (in finale proprio contro l’Inter), la Supercoppa Uefa e la Coppa del Mondo per Club.
Il legame di De Bruyne con Akanji e Kolarov
Due leader della squadra di Guardiola. Ma KDB ha legato alcuni dei suoi anni al City anche con Manuel Akanji, che oggi dell’Inter è un pilastro. I due insieme in 83 partite, dal 2022 al 2025. Kevin, Stones e Akanji hanno conquistato sette trofei fianco a fianco: due Premier, una FA Cup, un Community Shield, la Supercoppa Uefa e il Mondiale per Club. Ma KDB ha condiviso due anni e 60 partite anche con Kolarov, oggi vice di Chivu all’Inter, dal 2015 al 2017. Insieme hanno conquistato una Football League Cup.
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