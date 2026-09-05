De Bruyne, Stones e Akanji: che rimpatriata per Inter-Napoli!

NAPOLI - La reunion dei Citizens. Inter-Napoli sarà anche De Bruyne contro Akanji e Stones, ex compagni oggi rivali, colleghi di trionfi e sorrisi ai tempi di Manchester. Tante stagioni insieme e una bacheca ricca. Ieri il City ha ricordato sui social la firma di KDB, anzi di King Kev: undici anni fa, il 4 settembre 2015. L’inizio di una lunga storia d’amore che si è conclusa solo lo scorso anno. E in queste stagioni inglesi il belga ha vinto di tutto - 19 trofei - perlopiù accanto a John Stones. Che in estate ha scelto l’Italia, l’Inter. I due hanno condiviso ben nove annate al City, dal 2016 al 2025, per un totale di 195 partite vissute in tutte le competizioni e 18 titoli: sei Premier, quattro English Football League Cup (Carabao), due FA Cup, tre Community Shield, e poi nel 2023 la Champions (in finale proprio contro l’Inter), la Supercoppa Uefa e la Coppa del Mondo per Club.