Dove vedere Inter-Napoli in tv? Dazn o Sky, orario
San Siro tutto esaurito per il big match della terza giornata di Serie A. Chivu contro Allegri, Inter contro Napoli. Si sfidano i due club che dal 2023 a oggi si sono divise gli scudetti. I nerazzurri vogliono continuare il proprio percorso a punteggio pieno, mentre i partenopei, senza McTominay, sono reduci dalla sconfitta al Maradona contro il Como.
Inter-Napoli, l'orario
Inter-Napoli andrà in scena oggi, sabato 5 settembre, alle ore 18:00 allo stadio "Meazza" di Milano, San Siro. Il direttore di gara sarà Sozza di Seregno.
Dove vedere Inter-Napoli in diretta tv
Inter-Napoli sarà trasmessa in diretta tv in esclusiva su DAZN, previo abbonamento. È possibile attivare l'app di DAZN su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box.
Inter-Napoli, dove vederla in streaming
Servizio streaming attivo su DAZN. L'omonima applicazione mobile, scaricabile gratuitamente su App Store e Play Store, è accessibile su smartphone e tablet tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire in diretta la partita anche attraverso la webcronaca testuale su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.
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