Dove vedere Inter-Napoli in tv? Dazn o Sky, orario

San Siro tutto esaurito per il big match della terza giornata di Serie A . Chivu contro Allegri, Inter contro Napoli. Si sfidano i due club che dal 2023 a oggi si sono divise gli scudetti. I nerazzurri vogliono continuare il proprio percorso a punteggio pieno, mentre i partenopei, senza McTominay , sono reduci dalla sconfitta al Maradona contro il Como.

Dove vedere Inter-Napoli in diretta tv

Inter-Napoli sarà trasmessa in diretta tv in esclusiva su DAZN, previo abbonamento. È possibile attivare l'app di DAZN su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box.

Inter-Napoli, dove vederla in streaming

Servizio streaming attivo su DAZN. L'omonima applicazione mobile, scaricabile gratuitamente su App Store e Play Store, è accessibile su smartphone e tablet tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire in diretta la partita anche attraverso la webcronaca testuale su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.