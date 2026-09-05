Dove vedere Roma-Atalanta in tv? Dazn o Sky, orario
Due vittorie, otto gol fatti e zero subiti per la Roma. Due vittorie, tre gol fatti e uno subito invece per l'Atalanta. Allo stadio Olimpico si incontrano due squadre a punteggio pieno per la terza giornata di Serie A. Una partita speciale per Gasperini e De Roon, che affrontano il loro passato. Sarri torna ad affrontare la Roma dopo i derby vissuti da allenatore della Lazio.
Roma-Atalanta, l'orario
Roma-Atalanta andrà in scena oggi, sabato 5 settembre, alle ore 20:45 allo stadio Olimpico di Roma. Il direttore di gara sarà Colombo della sezione di Como.
Dove vedere Roma-Atalanta in diretta tv
Roma-Atalanta sarà trasmessa in diretta tv su DAZN e su Sky Sport, ai canali Sky Sport Calcio e Sky Sport 251, previo abbonamento. È possibile attivare l'app di DAZN su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box.
Roma-Atalanta, dove vederla in streaming
Servizio streaming attivo su DAZN, Sky Go e NowTV. Le omonime applicazioni mobili, scaricabili gratuitamente su App Store e Play Store, sono accessibili su smartphone e tablet tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire in diretta la partita anche attraverso la webcronaca testuale su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.
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