Dove vedere Roma-Atalanta in tv? Dazn o Sky, orario

Due vittorie, otto gol fatti e zero subiti per la Roma . Due vittorie, tre gol fatti e uno subito invece per l' Atalanta . Allo stadio Olimpico si incontrano due squadre a punteggio pieno per la terza giornata di Serie A. Una partita speciale per Gasperini e De Roon, che affrontano il loro passato. Sarri torna ad affrontare la Roma dopo i derby vissuti da allenatore della Lazio.

Dove vedere Roma-Atalanta in diretta tv

Roma-Atalanta sarà trasmessa in diretta tv su DAZN e su Sky Sport, ai canali Sky Sport Calcio e Sky Sport 251, previo abbonamento. È possibile attivare l'app di DAZN su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box.

Roma-Atalanta, dove vederla in streaming

Servizio streaming attivo su DAZN, Sky Go e NowTV. Le omonime applicazioni mobili, scaricabili gratuitamente su App Store e Play Store, sono accessibili su smartphone e tablet tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire in diretta la partita anche attraverso la webcronaca testuale su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.