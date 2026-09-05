Dove vedere Fiorentina-Torino in tv? Dazn o Sky, orario

Fiorentina-Torino è l'anticipo del sabato pomeriggio della terza giornata di Serie A. Al "Franchi" si affrontano due squadre ancora a zero punti in classifica dopo due partite. La squadra di Grosso è reduce dal pesante 0-3 interno incassato dal Frosinone . Quella di Abate in settimana è stata eliminata dalla Coppa Italia per mano del Monza .

Dove vedere Fiorentina-Torino in diretta tv

Fiorentina-Torino sarà trasmessa in diretta tv in eslcusiva su DAZN, previo abbonamento. È possibile attivare l'app di DAZN su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box.

Fiorentina-Torino, dove vederla in streaming

Servizio streaming attivo su DAZN. L'omonima applicazione mobile, scaricabile gratuitamente su App Store e Play Store, è accessibile su smartphone e tablet tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire in diretta la partita anche attraverso la webcronaca testuale su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.