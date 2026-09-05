Incubo Fiorentina, battuta in rimonta dal Torino e fischiata dai tifosi: terzo ko per Grosso, gol di Mandragora e prima gioia per Abate

FIRENZE - L'avvio di una stagione che si prospettava esaltante dopo il mercato estivo si sta trasformando in incubo per la Fiorentina del nuovo tecnico Fabio Grosso, battuta in rimonta al Franchi dal Torino (1-2) e al terzo ko in altrettante partite di Serie A (era accaduto solamente nel 1935/36, quando subì sette gol e ne segnò solo uno nelle prime tre giornate di campionato). E a rendere ancora più amara la sconfitta, accompagnata dai fischi e dai cori di protesta dei tifosi , c'è stata anche la rete firmata dal fresco ex Mandragora che al 73' ha risposto a quella viola (la prima della stagione) siglata a inzio ripresa da Pellegrino (47'), definitivamente vanificata poi dal gol del sorpasso segnato da Adams (82') che ha regalato alla squadra di Ignazio Abate la prima gioia (dopo i ko incassati con il Milan e sul campo del Sassuolo).

Le scelte di Grosso e Abate

Sono cinque i cambi di Grosso (4-3-3) rispetto alla formazione sconfitta una settimana fa dal Frosinone nel giorno in cui uil club ha festeggiato il centenario. Spazio a Joao Mario e Viery in difesa al posto di Jimenez e Pongracic, mentre a centrocampo tornano titolari Fagioli e Brescianini (al posto di Ndour e Atta) e in attacco c'è la new entry Njie (appena arrivata dal mercato, proprio dal Torino) a completare il tridente con Mastantuono e Pellegrino. Nel Toro c'è invece il debutto in campionato del portiere Lucas Perri, arrivato dal Leeds United e già schierato in Coppa Italia nel match perso contro il Monza. Diversi anche i cambi di Abate (3-5-2) rispetto a quest'ultima gara: fuori sia Simeone che Kulenovic, in attacco c'è Adams supportato da Vlasic mentre in mediana parte dal 1' il grande ex Mandragora (che ha di recente raggiunto in granata il vecchio compagno di squadra Comuzzo, titolare in difesa). Out per infortunio Israel, Pellegri e Casadei mentre non è ancora utilizzabile Ricardo Rodriguez, fresco di ritorno in granata da svincolato.

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Lampo viola, poi meglio il Torino nel primo tempo

Pronti, via e la Fiorentina va subito vicina al gol: Perri respinge di piede la conclusione ravvicinata di Mastantuono, poi è Fortini a salvare in spaccata sul tap-in a colpo sicuro di Njie (2'). La replica del Toro arriva al 12', con un velenoso rasoterra di Mandragora, sul cui sinistro sfoggia però una grande parata De Gea che devia in corner. Con il passare dei minuti gli ospiti alzano il proprio il baricentro e prendono il comando delle operazioni mentre il Franchi - dopo un colpo di testa di Fortin (su cross dell'ispirato Cacciamani) murato da Viery (22') - rumoreggia deluso dall'atteggiamento della squadra di Grosso, che si sgola dalla panchina e al 24' perde per infortunio Oulai (sostituito da Ndour). I fischi dei tifosi di casa si fanno assordanti quando l'indisturbato Mandragora viene lasciato ancora libero di calciare dal limite (sinistro deviato in corner al 26') e la prima mezzora di gara si chiude con il 71% di possesso palla in favore dei granata, che sono però a loro volta costretti a un cambio obbligato: dentro Ismajli al posto dell'infortunato Saul Coco (40'). Uno squillo per parte poi al tramonto del primo tempo: destro di Fagioli alto di poco (45+1') e ripartenza del Toro ben orchestrata da Gineitis, con Vlasic che non riesce però a servire lo smarcatissimo Adams (45+3') prima del duplice fischio dell'arbitro Massa, che manda le squadre al riposo sullo 0-0.