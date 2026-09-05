Serie A
sabato 5 settembre 2026
Stadio Giuseppe Meazza
18:00
Serie A
sabato 5 settembre 2026
Stadio Giuseppe Meazza
Arbitro Simone Sozza
Arbitro Simone Sozza
18:00
Inter-Napoli diretta Serie A: segui il big match di San Siro oggi LIVE
Big match alla terza giornata del campionato di Serie A: Inter e Napoli si sfidano a San Siro. La prima e la seconda classificata della scorsa stagione infiammano il sabato del campionato italiano. I nerazzurri arrivano alla partita dopo le due vittorie nelle prime due giornate, in casa contro il Monza e in trasfera contro il Cagliari. Non lo stesso rendimento della squadra di Allegri che, dopo l'esordio da tre punti al Ferraris contro il Genoa, è caduta al Maradona contro il Como di Fabregas. Segui la partita su Corrieredellosport.it: aggiornamenti in tempo reale.
17:29
Marotta prima di Inter-Napoli: "Consapevoli di essere la squadra da battere. Lautaro? Lunga vita"
Marotta a Dazn prima di Inter-Napoli: "Non ci sono solo Inter e Napoli a lottare per lo scudetto. Ci sono la Roma, la Juve e altre che non voglio assolutamente dimenticare. Come il Como, che è un outsider di tutto prestigio. Il verdetto finale è molto indeciso. Siamo consapevoli di essere più forti dell'anno scorso, ma vincere è difficile, rivincere ancora di più. Ma per restare nella storia c'è da confermarsi trovando quelle motivazioni mentali che quest'anno ci devono accompagnare in modo concreto, perché siamo la squadra da battere. Il rinnovo di Pio Esposito e quello non arrivato per Dimarco e Calhanoglu? Abbiamo molto rispetto per tutti i nostri giocatori, inizieremo una consultazione con i dirigenti di tutti i giocatori per ascoltare le loro esigenze. Se un giocatore manifesta senso di appartenenza è un valore che va rispettato per arrivare alla prosecuzione del rapporto. Lautaro Martinez corteggiato dal Barcellona? Da parte nostra c'è stata una risposta decisa e anche il giocatore ha manifestato di continuare con noi. Per lui, lunga vita all'Inter".
17:18
Manna prima di Inter-Napoli: "Non dobbiamo fasciarci la testa se non dovessero arrivare punti"
Manna a Dazn prima di Inter-Napoli: "Volevo, innanzitutto, mandare un abbraccio a Piero Ausilio. Nei miei due anni al Napoli è stato un rivale, ma è un amico. Di pari passo, faccio l'in bocca al lupo a Dario Baccin, che debutta da direttore sportivo in prima. In bocca al lupo, ma da domani, ovviamente (ride). Inter-Napoli è stata una partita scudetto più nel primo anno che nel secondo, in cui l'Inter ha dominato, nonostante abbiamo provato a stargli dietro fino a una serie di vicissitudini che ci hanno limitato. Erano e sono più forti. Oggi è una partita tosta. Il primo tempo a Genova è stato complicato, non eravamo in formissima. Con il Como avevamo scelto di fare una partita diversa, aspettandoli, per aprire la partita nel secondo tempo con i cambi. Purtroppo sono arrivati due errori. Il gruppo deve ritrovare determinazione e cattiveria. Siamo sicuri che ci arriveremo. Non dovremo fasciarci la testa se non dovessero arrivare punti contro l'Inter. Ma faremo la nostra partita. McTominay? Un intervento di ablazione. Ci sono 28 giorni per avere l'idoneità sportiva, perché prende dei farmaci anticoagulanti che sono vietati. Per due settimane deve stare a riposo, prima di riprendere l'attività agonistica senza contatti. Da lì passeranno altre due, tre settimane. I tempi sono questi. Poi, se dovesse avere un ritardo di condizione e dovesse esserci bisogno di più di tempo lo vedremo strada facendo. Per questo abbiamo scelto di anticipare i tempi, per provare ad averlo dopo la sosta dove ci saranno nove partite. Il rinnovo? Ne stiamo parlando. Ci siamo visti, è un giocatore importante, ha due anni di contratto. Vogliamo provare a farlo, lui vuole farlo, poi bisogna far coincidere le cose. Non è sempre semplice, ma ci stiamo provando".
17:16
Politano prima di Inter-Napoli: "Cercheremo di vincere anche per McTominay"
Politano a Dazn prima di Inter-Napoli: "Ad Allegri, come a noi, non piace perdere. Abbiamo passato una brutta settimana, pensando alla sconfitta con il Como. Fortuntamente abbiamo un big match da affrontare. Possiamo rifarci alla grande. L'assenza di McTominay? Dispiace per Scott. Per noi è un giocatore fondamentale. Oggi ci sono Vergara e De Bruyne, i giocatori per rimpiazzarlo li abbiamo. Cercheremo di vincere anche per lui".
17:09
Gli spalti di San Siro vanno riempiendosi
Ci sarà il pubblico delle grandi occasioni. Gli spalti di San Siro vanno riempiendosi con l'approssimarsi del fischio d'inizio del big match tra Inter e Napoli, in programma alle 18.
17:06
Inter-Napoli, Chivu: "Allegri è un vincente"
E alla vigilia di Inter-Napoli ha parlato in conferenza stampa anche Chivu. RILEGGI TUTTE LE SUE DICHIARAZIONI
17:05
Allegri, le dichiarazioni nella conferenza stampa alla vigilia di Inter-Napoli
Allegri, da McTominay ai risultati a Vergara, tutte le sue parole in nove minuti di conferenza alla vigilia di Inter-Napoli. LEGGI TUTTO
16:55
Inter-Napoli, le formazioni ufficiali
Inter-Napoli, le formazioni ufficiali.
INTER (3-5-2): J. Martinez; Bisseck, Akanji, Bastoni; Diouf, Barella, Zielinski, Sucic, Dimarco; Pio Esposito, L. Martinez. Allenatore: Chivu.
NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Rafa Marin, Spinazzola; Anguissa, Lobotka, Vergara; Politano, Hojlund, Alisson Santos. Allenatore: Allegri
16:45
Come arrivano Inter e Napoli allo scontro diretto
Come arrivano Inter e Napoli alla scontro diretto a San Siro. (Fonte: Opta)
16:40
Dove vedere Inter-Napoli in tv
L'Inter ospita a San Siro il Napoli nella terza giornata di campionato: tutte le info per seguire la partita in tv e in streaming.
16:35
Le probabili formazioni di Chivu e Allegri
Chivu è pronto ad affidarsi alla coppia d'attacco Lautaro-Esposito, Vergara verso il ritorno da titolare: le possibili scelte di Chivu e Allegri per Inter-Napoli. SFOGLIA LA GALLERY
16:30
Inter-Napoli, cresce l'attesa per il big match
Tutto pronto allo stadio Giuseppe Meazza di Milano per la sfida tra Inter e Napoli, valida per la terza giornata del campionato di Serie A: fischio d'inizio in programma alle 18.
Stadio Giuseppe Meazza - Milano
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