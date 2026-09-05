Mandragora segna un gol da urlo ma non esulta: chiede scusa ai tifosi della Fiorentina

Dopo quattro anni in cui è diventato un simbolo della squadra, ha vissuto le varie finali di Conference e Coppa Italia, Rolando Mandragora nell'ultimo giorno di mercato ha concretizzato il suo ritorno al Torino. Il centrocampista è rientrato tra le uscite nel piano rivoluzionario di Fabio Paratici che ha portato avanti per tutta l'estate e ha deciso di tornare a vestire la maglia granata, già indossato dal 2020 al 2022, prima dell'esperienza con i viola. Il destino ha voluto che la prima partita per Mandragora dopo il ritorno all'ombra della Mole fosse proprio quella contro la Fiorentina. Abate gli affida subito le chiavi del centrocampo, lo schiera titolare e lo ripaga con un gol incredibile.