Mandragora segna un gol da urlo ma non esulta: chiede scusa ai tifosi della Fiorentina
Dopo quattro anni in cui è diventato un simbolo della squadra, ha vissuto le varie finali di Conference e Coppa Italia, Rolando Mandragora nell'ultimo giorno di mercato ha concretizzato il suo ritorno al Torino. Il centrocampista è rientrato tra le uscite nel piano rivoluzionario di Fabio Paratici che ha portato avanti per tutta l'estate e ha deciso di tornare a vestire la maglia granata, già indossato dal 2020 al 2022, prima dell'esperienza con i viola. Il destino ha voluto che la prima partita per Mandragora dopo il ritorno all'ombra della Mole fosse proprio quella contro la Fiorentina. Abate gli affida subito le chiavi del centrocampo, lo schiera titolare e lo ripaga con un gol incredibile.
Mandragora firma il pareggio con un gol incredibile, ma chiede scusa
Traversone del Torino dalla destra che viene sporcato, Ndour prova a spazzare con la testa ma il pallone finisce sui piedi di Comert, che appoggia corto per Mandragora. Il centrocampista,fuori dall'area di rigore, fa partire un mancino incredibile che finisce alla sinistra di De Gea: il portiere non può farci niente. Il Torino conquista un pareggio sofferto con una magia del nuovo arrivato, che però decide di non esultare. Mandragora ha vissuto tanto con la Fiorentina, tante emozioni che inevitabilmente non si dimenticano con pochi giorni. Dunque invece che esultare per una rete tanto importante quanto bella, si rivolge alla Curva Fiesole e chiede scusa a quelli che erano i suoi tifosi. Un gesto apprezzato da tutto il Franchi.
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