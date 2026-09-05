Roma-Atalanta diretta Serie A: segui il match tra Gasperini e Sarri all'Olimpico LIVE

Un match dai vecchi sapori quello che si gioca oggi all'Olimpico: la Roma contro Atalanta e Gasperini contro Sarri. La terza giornata di Serie A vede sfidarsi l'allenatore giallorosso che ritrova la sua ex squadra, ora sotto la guida dell'ex tecnico della Lazio: un incrocio davvero amarcord. I precedenti parlano chiaro: 142 confronti tra Roma e Atalanta , con 61 vittorie romaniste e 37 per la Dea, con 44 pareggi. L'ultima sfida, giocata lo scorso aprile, proprio nella Capitale è invece terminata 1-1. Segui il pre e post partita con le parole dei protagonisti in diretta con Il Corriere dello Sport-Stadio .

20:46

L'arbitro di Roma-Atalanta

Sarà Andrea Colombo della sezione di Como l’arbitro di Roma-Atalanta, match della 3ª giornata del campionato di Serie A Enilive 2026/27. I suoi assistenti saranno Khaled Bahri di Sassari e Domenico Palermo di Bari, IV ufficiale Giuseppe Collu di Cagliari, V.A.R. Giacomo Camplone di Lanciano, A.V.A.R. Alberto Santoro di Messina.

20:44

Squadre in campo

Tutto pronto per il match all'Olimpico, con l'inno della Roma che risuona

20:42

Mancini in tribuna

C'è anche l'allenatore dell'Italia sugli spalti ad assistere al match e osservare i giocatori delle due squadre che potrebbero essere convocati in Nazionale

20:38

de Roon con Gasp

Marten de Roon (340 partite all'Atalanta in campionato) ha raggiunto 270 presenze in Serie A sotto la guida di Gian Piero Gasperini; solo Gaetano Scirea con Giovanni Trapattoni (292) e Ivano Blason con Nereo Rocco (277) hanno collezionato più presenze con un singolo allenatore nella storia del massimo campionato

20:36

Samardzic certezza

Lazar Samardzic dell'Atalanta ha segnato in ciascuna delle ultime sei stagioni di Serie A, totalizzando 18 gol; a 24 anni e 188 giorni, è il centrocampista più giovane a raggiungere questo traguardo dai tempi di Lorenzo Pellegrini (24 anni e 177 giorni nel dicembre 2020). In caso di assist contro la Roma, il centrocampista diventerebbe il più giovane, dal 2004/05, a registrare almeno un gol e un passaggio vincente in sei diverse stagioni di Serie A, superando Marco Benassi (24 anni e 207 giorni grazie a un assist proprio contro la Roma)

20:35

Lulli: "Mi sento una forza della natura"

"Le prime partite ci hanno dato fiducia e spensieratezza, ma sappiamo di incontrare una squadra con giocatori importanti. Bisogna sfruttare la concentrazione, stare sul pezzo e giocarsela. Gasperini ha detto che sono una forza della natura. Che effetto fa? Mi dà tantissima fiducia e ringrazio il mister. Il mio obiettivo è migliorare partita dopo partita. Rimango concentrato sul presente, quello che sarà sarà. Mi sento una forza della natura? Il mio obiettivo è migliorare, queste sono le mie caratteristiche e spero di farle vedere il più possibile", ha detto il giocatore della Roma

20:34

D'Amico: "L'Atalanta speciale e quella sera dell'Europa League..."

"L’Atalanta? Sicuramente fa piacere rivedere tanti ragazzi con cui abbiamo condiviso momenti straordinari, che rimarranno nella nostra testa e nel nostro cuore. Mi riferisco alla vittoria dell’Eurooa League, al ricordo di quella serata, rimarremo sempre legati. Il mister è il solito, ho avuto modo di condividere con lui l’esperienza di Bergamo. Il mister ha creato grande voglia, grande unione, voglia di raggiungere grandi risultati, cercando di affrontare a viso aperto tutti gli avversari. Pellegrini? Lorenzo è un giocatore importante per noi. Quando parlavo di mancanza, mi riferivo alla caratteristica diversa, di un giocatore più di fascia, più muscolare. Un giocatore che cercavamo e non siamo riusciti ad affondare e portare a casa. Siamo convinti comunque di poter far bene", ha detto Tony a Dazn

TUTTE LE PAROLE

20:23

Malen come nessuno

Donyell Malen ha segnato 19 gol nelle sue prime 20 presenze in Serie A; nella storia del massimo campionato, solo Gunnar Nordahl e José Altafini hanno raggiunto quota 20 reti in appena 20 partite, mentre per quanto riguarda la Roma, il più rapido a tagliare questo traguardo è stato Pedro Manfredini (nel 1960, 20 gol nelle prime 26 gare).

20:17

Roma e Juve

In questa Serie A, la Roma ha subito 16 tiri, un dato inferiore soltanto a quello della Juventus (15) e a pari merito con il Bologna; al contrario, l'Atalanta ne ha concessi 38, un numero superato in campionato solo da Frosinone (45) e Cagliari (44). La Roma ha subito almeno un gol in 16 delle ultime 17 sfide contro la Roma in Serie A (31 in totale, 1.8 di media a incontro), inclusa ciascuna delle ultime otto, dopo il successo interno per 1-0 del marzo 2022 (rete di Tammy Abraham); nel periodo (da inizio 2018), l’unica squadra contro cui i giallorossi hanno subito più reti rispetto alla Dea è l’Inter (32), mentre quella contro cui hanno registrato meno clean sheet è il Milan (zero)

20:08

D'Amico: "Koné è un giocatore importante"

"Rodrigo Mora esterno? Con il tempo pensiamo possa dare una mano anche in quel ruolo lì, al momento il mister lo vede lì, poi siamo convinti che con il tempo possa darci una mano anche un po' più aperto. Lulli titolare? Motivo d'orgoglio, Emanuele sta affrontando questo momento con grande serenità. Dare il meglio con la sua serenità fa capire il valore del ragazzo, che ha avuto un suo percorso in tutto il settore giovanile, quindi grande motivo d'orgoglio. In questo il mister è un maestro, non vede carta d'identità, chi si allena meglio gioca. Siamo convinti ci possa dare grandi soddisfazioni. La situazione di Koné? Nella partita prima della Fiorentina, avevo detto che sarebbe stato difficile privarsi di giocatori importanti a pochi giorni dalla fine del mercato. Siamo solo all'inizio, il campionato è lungo, chiaramente Koné è un giocatore importante come tanti altri nella rosa. Siamo convinti che darà il suo contributo nel corso dell'annata", così Così Tony ai microfoni di Sky

20:00

Svilar miracoloso

La Roma ha tenuto la porta inviolata negli ultimi quattro match di campionato e potrebbe non subire gol per più partite onsecutive nel torneo per la quinta volta nella sua storia, la prima dal 2013 (sette di fila in quel caso). Dall’inizio dello scorso campionato, soltanto l’Arsenal ha tenuto più volte la porta inviolata (21) rispetto alla Roma (20) nei cinque principali campionati europei; Gunners e giallorossi condividono anche il record di clean sheet interni nel periodo (12 a testa).

19:55

Roma a 4 stelle

La Roma ha iniziato la stagione di Serie A con due vittorie per 4-0; nella storia del massimo campionato, solo l'Internazionale nel 1933/34 e il Napoli nel 2020/21 avevano esordito con almeno otto gol fatti e zero subiti nelle prime due giornate. L'ultima squadra a contare almeno nove gol segnati e zero subiti dopo tre gare di Serie A è stata la Juventus nel 1983/84

19:54

La Roma in cerca del riscatto

Dopo aver ottenuto otto vittorie casalinghe consecutive contro l'Atalanta tra il 2005 e il 2014, la Roma ha vinto solo una delle ultime 12 sfide interne di Serie A contro i bergamaschi (6N, 5P), senza mai ripetere lo stesso risultato per due volte di fila nel periodo (pareggio nella più recente)

19:50

La Dea in stato di grazie

L'Atalanta è imbattuta nelle ultime otto sfide di Serie A contro la Roma (6V 2N), la striscia di imbattibilità più lunga mai registrata dai bergamaschi contro i giallorossi nella competizione