Allegri, la beffa è totale: la rimonta folle dell'Inter affonda un Napoli avanti 2-0!

È stata una partita folle, bellissima, senza respiro. Una di quelle che cambiano faccia nel giro di pochi minuti e che alla fine lasciano a terra chi aveva assaporato la vittoria. L’ha vinta l’Inter, con una rimonta fatta di ferocia e forza d’animo: da 0-2 a 3-2, tutto nella ripresa, dopo che il Napoli aveva avuto la forza di colpire due volte in tre minuti. E quando sembrava che gli azzurri potessero resistere all’assalto di San Siro, è arrivato Lautaro . Al 91’, il capitano nerazzurro ha trovato la deviazione vincente in una mischia, completando una rimonta che sembrava difficilissima.

L’ Inter parte forte e nei primi minuti mette subito alla prova Meret . Al 2’ Diouf si presenta alla conclusione, il portiere del Napoli si allunga sulla destra e salva. Poco dopo è Martinez a prendersi la scena due volte, prima su Anguissa e poi su Politano , al termine di un’iniziativa di Alisson Santos sulla sinistra. I nerazzurri alzano il ritmo, spingono soprattutto con Dimarco e tengono il Napoli basso. Al 12’ Meret blocca il colpo di testa di Pio Esposito su cross di Diouf, poi ancora Esposito, servito da Dimarco, manda fuori al 25’. Il Napoli prova a respirare e al 22’ Alisson Santos calcia da fuori, ma Martinez blocca senza problemi. La squadra di Chivu continua però a premere. Al 29’ Anguissa ha una buona occasione sul cross di Di Lorenzo, ma Akanji salva. Cinque minuti più tardi Bisseck si inventa una giocata da applausi: doppio dribbling, tunnel a Rafa Marin, poi salta anche Lobotka e calcia di sinistro sfiorando il palo. Nel finale di tempo altre due occasioni: Hojlund , sugli sviluppi di un corner, calcia debolmente da pochi metri e trova Martinez; dall’altra parte Meret respinge il sinistro di Lautaro.

Montagne russe

Poi, dopo l’intervallo, cambia tutto. L’Inter colpisce una traversa con Dimarco su punizione, protesta per un presunto tocco di mano di Lobotka in area e sembra pronta a riprendere il controllo. Invece è il Napoli a piazzare l’uno-due. Al 50’ Politano raccoglie una palla persa da Barella, si vede respingere il primo tentativo di sinistro e poi, con il destro, batte Martinez. Tre minuti dopo arriva il raddoppio: Di Lorenzo serve Hojlund, che disegna con il sinistro una conclusione da biliardo, precisa e imprendibile. Palla sotto le gambe di Zielinski e 0-2. Sembra il colpo del ko, ma non lo è. Al 56’ Zielinski trova Dimarco sulla linea di fondo, il cross al volo è perfetto e Lautaro anticipa Rrahmani con un movimento da centravanti puro: 1-2. L’Inter torna a crederci, Chivu aumenta la spinta: toglie un esausto Dimarco (problemi al ginocchio) e mette dentro Carlos Augusto. Allegri risponde con Neres e De Bruyne per Vergara e Politano, poi con Lucca per Hojlund. Il finale diventa una corrida. Thuram prima colpisce il palo di testa su cross di Diouf, poi sfiora il gol con un destro che finisce sull’esterno della rete. All’80’ entrano anche Bonny e, nel Napoli, Badiashile, all’esordio, insieme a Gilmour. Allegri passa al 3-5-2, con Neres alle spalle di Lucca. Ma il Napoli arretra troppo e non riesce più a uscire. All’82’ arriva il pari: Carlos Augusto mette in mezzo un cross perfetto, Thuram anticipa Badiashile e segna di testa mentre Rrahmani resta a terra dopo esser stato colpito al volto dal pallone. Il Napoli prova a resistere, ma è ormai alle corde. All’88’ Anguissa perde una palla sanguinosa e Thuram ha un’altra occasione, calciando alto. Poco dopo è Neres a sprecare dal lato opposto, mentre Anguissa, da un metro, manca il colpo del possibile 2-3. L’Inter ci crede fino alla fine. Meret salva su Barella al 90’, poi al 91’ arriva l’ultima, decisiva mischia. Lucca pasticcia, Akanji mette dentro il pallone e Lautaro trova la deviazione vincente. 3-2. San Siro esplode, il Napoli resta senza parole. Da 0-2 a 3-2. Una rimonta folle, tutta nel secondo tempo. E per Allegri, una beffa enorme.