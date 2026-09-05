Gasperini furioso con l'arbitro prende il giallo: "Ammonisci me e non lui?". Con chi ce l'aveva e la reazione dell'Olimpico
Momenti concitati sul finire del primo tempo di Roma - Atalanta. Gian Piero Gasperini, infatti, è stato ammonito dall'arbitro Colombo per aver protestato in maniera veemente dopo che all'Atalanta è stato fischiato un fuorigioco in ritardo. Evidentemente a Gasp è partita qualche parola di troppo: giallo immediato.
Poco dopo però, con l'Olimpico tutto che protestava per un presunto fallo in area di Gaetano su Rodrigo Mora, Gasperini si è lamentato per un intervento a suo dire poco lecito di Bellanova. Rivolto verso il quarto uomo ha detto, Collu, ha fatto ampi cenni come a dire: "Ammonisci me e non lui?"
Roma - Atalanta, assedio romanista nel primo tempo
Evidentemente Gasperini era nervoso anche perché la Roma non riusciva a bucare la difesa dell'Atalanta dopo un primo tempo incredibile. Quattro tiri nello specchio, diciotto totali, neppure un gol. Un assedio, quello giallorosso, senza reti nei primi 45'. Da lì, forse, anche un pizzico di nervosismo in più per l'allenatore giallorosso.
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