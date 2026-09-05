Gasperini furioso con l'arbitro prende il giallo: "Ammonisci me e non lui?". Con chi ce l'aveva e la reazione dell'Olimpico

Momenti concitati sul finire del primo tempo di Roma - Atalanta . Gian Piero Gasperini, infatti, è stato ammonito dall'arbitro Colombo per aver protestato in maniera veemente dopo che all'Atalanta è stato fischiato un fuorigioco in ritardo. Evidentemente a Gasp è partita qualche parola di troppo: giallo immediato .

Poco dopo però, con l'Olimpico tutto che protestava per un presunto fallo in area di Gaetano su Rodrigo Mora, Gasperini si è lamentato per un intervento a suo dire poco lecito di Bellanova. Rivolto verso il quarto uomo ha detto, Collu, ha fatto ampi cenni come a dire: "Ammonisci me e non lui?"