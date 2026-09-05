Gli assurdi numeri della Roma: così è stata surclassata l'Atalanta

Dove non arrivano le parole possono arrivare i numeri. Perché è vero che la Roma è passata in svantaggio ed è altrettanto vero che per vincere sono serviti 93', ma la squadra di Gasperini, a parte qualche minuto di comprensibile sbandamento dopo il gol di Ederson, ha dominato l'incontro. Soprattutto in attacco non c'è stata storia. Ecco i numeri che lo certificano: 3 .24 di Expected Goals contro 0.78. Il dato sui tiri è clamoroso: 39 a 6, di cui nello specchio 10 a 2. La porta sembrava stregata, ma Gasperini, nel post partita , ha ammesso: "Siamo stati un po' meno cattivelli del solito, ma faceva caldo e i giocatori non sono macchine". Eppure, a vederla, la Roma sembrava una macchina quasi perfetta.

La Roma di Gasperini: i numeri che dicono tutto

Altri numeri: 27 tiri da dentro l'area di rigore, segno che la squadra ci è arrivata e anche spesso (71 i tocchi), un palo, una traversa, 66.5% di possesso palla, quasi il 90% di precisione nei passaggi. Gasperini ha chiesto, la squadra ha eseguito: la Roma ha realizzato 382 passaggi nella metà campo avversaria. L'Atalanta si è fermata a 156. E, ancora: 42 cross a 4, 14 angoli a 1. La Roma ha giocato una partita perfetta in fase offensiva, la squadra di Sarri ha risposto sui duelli (79 pari) ma poi non è riuscita a riconvertire questa aggressività in giocate di qualità. Se per segnare Dybala e compagni hanno aspettato 90' è perché, sicuramente, sono stati meno cattivi, ma anche le parate di Carnesecchi hanno fatto la differenza. Se il portiere dell'Atalanta non fosse stato in serata di grazia (come spesso gli capita) forse il passivo sarebbe stato ancora più rotondo. Lo dimostra anche un altro numero: 5 possessi guadagnati nella trequarti avversaria da parte della Roma. L'Atalanta? Neppure uno.