Colombo fatica: tutti gli errori della partita tra Roma e Atalanta

Non benissimo Colombo , diverse cose non sono andate. Di sicuro non hanno funzionato l’assistente Bahari (ma davanti ad offside evidenti non si poteva sbandierare subito?) e il quarto Collu (Elmas tiene in pallone in campo): in entrambi i casi, ammoniti i due tecnici, le colpe sono di altri. Voto : 5,5

Non c’è rigore su Rodrigo Mora : in area dell’Atalanta, contatto con Gaetano, il quale mette sì il braccio sinistro leggero sul corpo, ma non c’è spinta e il colpo con l’anca arriva per il movimento del giallorosso, corretto far proseguire. Lo stesso dicasi per i contatti De Ketelaere-Wesley e la leggera spinta di Ederson su Molina, lontana dai canoni di Orsato. Sono invece completamente al corpo le braccia di Bellanova su pallone inaspettato.

Fuorigioco

Annullato un gol a N’Dicka: corretto, sul tocco di Mancini (e non di Scalvini, si sarebbe nel caso discusso di deviazione/giocata), il difensore giallorosso è oltre Kossounou.

Disciplinare

Detto - in premessa- dell’ammonizione a Gasperini e Sarri, manca un cartellino per Cristante: il faccia a faccia con l’arbitro è brutto anche solo a vedersi. Ne manca uno chiarissimo per Kossounou: colpisce con un calcio (non volontario, altrimenti sarebbe stato rosso) Malen che lo aveva saltato.

VAR: Camplone 6

Non deve fare molto.

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