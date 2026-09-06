Dove vedere Juve-Milan in tv? Dazn o Sky, orario
Juventus contro Milan. All'Allianz Stadium, in occasione della terza giornata di Serie A, va in scena una classica del nostro calcio. Le due deluse della scorsa stagione, avendo mancato a sorpresa la qualificazione in Champions League, si trovano adesso a punteggio pieno dopo due giornate. Sfida tra numeri 9, quella che vede protagonisti Kolo Muani e Gonçalo Ramos.
Juve-Milan, l'orario
Juve-Milan andrà in scena oggi, domenica 6 settembre, alle ore 20:45 all'Allianz Stadium. Il direttore di gara sarà Mariani della sezione di Aprilia.
Dove vedere Juve-Milan in diretta tv
Juve-Milan sarà trasmessa in diretta tv in esclusiva su DAZN, previo abbonamento. È possibile attivare l'app di DAZN su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box.
Juve-Milan, dove vederla in streaming
Servizio streaming attivo su DAZN. L'omonima applicazione mobile, scaricabile gratuitamente su App Store e Play Store, è accessibile su smartphone e tablet tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire in diretta la partita anche attraverso la webcronaca testuale su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.
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