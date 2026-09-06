Dove vedere Juve-Milan in tv? Dazn o Sky, orario

Juventus contro Milan . All'Allianz Stadium, in occasione della terza giornata di Serie A, va in scena una classica del nostro calcio. Le due deluse della scorsa stagione, avendo mancato a sorpresa la qualificazione in Champions League, si trovano adesso a punteggio pieno dopo due giornate. Sfida tra numeri 9, quella che vede protagonisti Kolo Muani e Gonçalo Ramos .

Dove vedere Juve-Milan in diretta tv

Juve-Milan sarà trasmessa in diretta tv in esclusiva su DAZN, previo abbonamento. È possibile attivare l'app di DAZN su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box.