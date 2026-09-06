Dove vedere Parma-Monza in tv? Dazn o Sky, orario

Al "Tardini" le due formazioni sono alla ricerca dei primi punti in campionato. Le possibili scelte di Cuesta e Juric

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Pubblicato il 06.09.2026, 10:18

Serie AparmaMonza

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La domenica della terza giornata di Serie A si apre al "Tardini", con la sfida tra il Parma di questa e il Monza. Sia la squadra di Cuesta che quella di Juric sono ancora a zero punti in classifica. In settimana gli emiliani sono stati eliminati dalla Coppa Italia dalla Cremonese, mentre i lombardi sono usciti vittoriosi dalla sfida contro il Torino.

Parma-Monza, l'orario

Parma-Monza andrà in scena oggi, domenica 6 settembre, alle ore 15:00 allo stadio "Tardini" di Parma. Il direttore di gara sarà La Penna della sezione di Roma 1.

Dove vedere Parma-Monza in diretta tv

Parma-Monza sarà trasmessa in diretta tv in esclusiva su DAZN, previo abbonamento. È possibile attivare l'app di DAZN su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box.

Parma-Monza, dove vederla in streaming

Servizio streaming attivo su DAZN. L'omonima applicazione mobile, scaricabile gratuitamente su App Store e Play Store, è accessibile su smartphone e tablet tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire in diretta la partita anche attraverso la webcronaca testuale su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.

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