Dove vedere Parma-Monza in tv? Dazn o Sky, orario

La domenica della terza giornata di Serie A si apre al "Tardini", con la sfida tra il Parma di questa e il Monza. Sia la squadra di Cuesta che quella di Juric sono ancora a zero punti in classifica. In settimana gli emiliani sono stati eliminati dalla Coppa Italia dalla Cremonese, mentre i lombardi sono usciti vittoriosi dalla sfida contro il Torino.

Parma-Monza, l'orario Parma-Monza andrà in scena oggi, domenica 6 settembre, alle ore 15:00 allo stadio "Tardini" di Parma. Il direttore di gara sarà La Penna della sezione di Roma 1.