Dove vedere Parma-Monza in tv? Dazn o Sky, orario
Al "Tardini" le due formazioni sono alla ricerca dei primi punti in campionato. Le possibili scelte di Cuesta e Juric
La domenica della terza giornata di Serie A si apre al "Tardini", con la sfida tra il Parma di questa e il Monza. Sia la squadra di Cuesta che quella di Juric sono ancora a zero punti in classifica. In settimana gli emiliani sono stati eliminati dalla Coppa Italia dalla Cremonese, mentre i lombardi sono usciti vittoriosi dalla sfida contro il Torino.
Parma-Monza, l'orario
Parma-Monza andrà in scena oggi, domenica 6 settembre, alle ore 15:00 allo stadio "Tardini" di Parma. Il direttore di gara sarà La Penna della sezione di Roma 1.
Dove vedere Parma-Monza in diretta tv
Parma-Monza sarà trasmessa in diretta tv in esclusiva su DAZN, previo abbonamento. È possibile attivare l'app di DAZN su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box.
Parma-Monza, dove vederla in streaming
Servizio streaming attivo su DAZN. L'omonima applicazione mobile, scaricabile gratuitamente su App Store e Play Store, è accessibile su smartphone e tablet tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire in diretta la partita anche attraverso la webcronaca testuale su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.
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