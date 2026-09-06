Dove vedere Frosinone-Venezia in tv? Dazn o Sky, orario
La domenica della terza giornata di Serie A presenta la sfida tra due neopromosse: il Frosinone di Alvini, reduce dal rotondo successo per 3-0 in casa della Fiorentina, ma eliminato in Coppa Italia in settimana dal Sassuolo, ospita allo "Stirpe" il Venezia di Stroppa, ancora a zero punti in classifica e alla ricerca del primo gol in questo campionato ed eliminato dalla Coppa Italia per mano dell'Udinese.
Frosinone-Venezia, l'orario
Frosinone-Venezia andrà in scena oggi, domenica 6 settembre, alle ore 15:00 allo stadio "Stirpe" di Frosinone. Il direttore di gara sarà Perri della sezione di Roma 1.
Dove vedere Frosinone-Venezia in diretta tv
Frosinone-Venezia sarà trasmessa in diretta tv in esclusiva su DAZN, previo abbonamento. È possibile attivare l'app di DAZN su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box.
Frosinone-Venezia, dove vederla in streaming
Servizio streaming attivo su DAZN. L'omonima applicazione mobile, scaricabile gratuitamente su App Store e Play Store, è accessibile su smartphone e tablet tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire in diretta la partita anche attraverso la webcronaca testuale su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.
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