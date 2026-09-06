Dove vedere Bologna-Sassuolo in tv? Dazn o Sky, orario

La terza giornata di Serie A presenta un derby emiliano. Al "Dall'Ara" il Bologna sfida il Sassuolo. La squadra di Tedesco è alla ricerca dei primi punti in campionato dopo due sconfitte. Quella di Aquilani, invece, nell'ultimo turno hanno battuto il Torino, e in settimana hanno eliminato il Frosinone in Coppa Italia.

Bologna-Sassuolo, l'orario Bologna-Sassuolo andrà in scena oggi, domenica 6 settembre, alle ore 18:00 allo stadio "Dall'Ara" di Bologna. Il direttore di gara sarà Di Bello di Brindisi.