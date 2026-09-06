Dove vedere Bologna-Sassuolo in tv? Dazn o Sky, orario
La terza giornata di Serie A presenta un derby emiliano. Al "Dall'Ara" il Bologna sfida il Sassuolo. La squadra di Tedesco è alla ricerca dei primi punti in campionato dopo due sconfitte. Quella di Aquilani, invece, nell'ultimo turno hanno battuto il Torino, e in settimana hanno eliminato il Frosinone in Coppa Italia.
Bologna-Sassuolo, l'orario
Bologna-Sassuolo andrà in scena oggi, domenica 6 settembre, alle ore 18:00 allo stadio "Dall'Ara" di Bologna. Il direttore di gara sarà Di Bello di Brindisi.
Dove vedere Bologna-Sassuolo in diretta tv
Bologna-Sassuolo sarà trasmessa in diretta tv su DAZN e Sky Sport, previo abbonamento. È possibile attivare l'app di DAZN su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box.
Bologna-Sassuolo, dove vederla in streaming
Servizio streaming attivo su DAZN, Sky Go e NowTV. Le omonime applicazioni mobili, scaricabili gratuitamente su App Store e Play Store, sono accessibili su smartphone e tablet tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire in diretta la partita anche attraverso la webcronaca testuale su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.
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