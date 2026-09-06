Dovbyk salva il Bologna: il Sassuolo di Aquilani si fa riacciuffare due volte
Dovbyk nega la seconda vittoria consecutiva al Sassuolo di Alberto Aquilani e scongiura la terza sconfitta di fila per il Bologna di Domenico Tedesco (espulso al 94' per proteste): al Dall'Ara finisce 2-2 la sfida tra neroverdi e rossoblù, valida per la terza giornata di Serie A. Gol di Doig al 16', pareggio di Piccoli al 50', rete di Adzic al 56'. Al 91' l'attaccante ucraino, subentrato nella ripresa, segna un gol pesante e manda i titoli di coda sull'incontro.
Sblocca Doig, Sassuolo al riposo in vantaggio di un gol sul Bologna
Il Bologna prende subito in mano le redini del gioco, ma il Sassuolo è bravo a coprire tutti gli spazi. Il primo tiro della partita è di Piccoli, con il mancino: palla di poco sul fondo. Poi ci provano Odgaard e Alhassane, ma le conclusioni peccano di potenza e Cinquegrano è provvidenziale in entrambe le circostanze con due ottime chiusure. Con il passare dei minuti il Sassuolo inizia ad affacciarsi nella metà campo del Bologna. Laurientè scambia a tutta velocità con Adzic e arriva al tiro con il sinistro: di poco al lato. Ma al 19' il Sassuolo passa: Bowie viene incontro, tocca per Volpato, che attacca fronte porta e premia l'inserimento di Cinquegrano. Il cursore di fascia destra degli emiliani prende la linea di fondo e serve all'indietro, in scivolata, Doig: destro piazzato dall'interno dell'area di rigore, Skorupski tocca ma non riesce a fermare la corsa del pallone verso la rete. La reazione del Bologna è affidata a una stoccata di Odgaard: alta sulla traversa. La risposta del Sassuolo è affidata a Volpato: Theate respinge con la testa. Lo stesso Volpato è di lì a poco costretto a uscire per infortunio: al suo posto entra Berardi, che va tenta immediatamente un cross teso per Idzes. Il difensore non arriva all'impatto col pallone per questione di istanti. Bernardeschi pennella, infine, per Alhassane, che di testa non inquadra lo specchio. Si va al riposo con il Sassuolo avanti di un gol.
Il Bologna pareggia con Piccoli, Adzic riporta avanti il Sassuolo, Dovbyk lo riacciuffa
Miranda, Libra e Moro per Alhassane, Odgaard e Pobega nel Bologna. Tedesco riparte con tre cambi e il Bologna pareggia al 50': Piccoli svetta su un cross d'angolo battuto alla perfezione da Miranda, colpisce di testa e infila in buca d'angolo. Ma è un fuoco di paglia perché bastano sei minuti al Sassuolo per tornare avanti: Bowie lavora un bel pallone per Adzic, che vince un rimpallo ed è glaciale davanti a Skorupski. Sulle ali dell'entusiasmo Laurientè scappa via in contropiede e si invola verso la porta, ma Holm si rende autore di un recupero provvidenziale. Berardi cerca il colpo del ko con un tiro al al volo, respinto da Skorupski. Al 67' Tedesco si gioca la carta Dovbyk, subito pericoloso di testa: para Muric. Thorstvedt e Piccoli, su cross testo di Bernardeschi, regalano altri sussulti. La partita sembra finita, ma al 91' Dovbyk c'è: difende palla, si gira e scarica in fondo al sacco, di precisione, evitando un'altra battuta d'arresto al Bologna. Urlo di gioia liberatorio per il primo centro con la sua nuova maglia, tolta nel corso dei festeggiamenti con annesso cartellino giallo. Nel finale Di Bello espelle Tedesco per proteste. Finisce 2-2.
Nel prossimo turno Sassuolo-Juve e Napoli-Bologna
Nel prossimo turno, la quarta giornata di Serie A, al Mapei Stadium il Sassuolo di Aquilani sfiderà la Juventus (domenica 13 settembre, ore 20:45) mentre il Bologna sarà di scena al Maradona contro il Napoli (domenica 13 settembre ore 18).
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