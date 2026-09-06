Parma-Monza 1-1: il 2008 Lontani ferma Juric e "chiama" il ct Mancini
PARMA - Il primo gol in questo campionato del Parma, fatalità sempre a firma Simone Lontani, classe 2008, l'autore della prima doppietta stagionale (in Coppa Italia contro il Catania), non regala a Cuesta la vittoria sul Monza di Juric, ma evita la sconfitta. Al Tardini finisce 1-1, un punto a testa, il primo di questo campionato: al vantaggio di Robinson risponde il 18enne, già osservato speciale del ct Mancini per la Nazionale. Si sblocca la classifica delle due squadre, che hanno provato - soprattutto nel primo tempo - a imporsi, a prevalere, ma senza successo perché al vantaggio di Robinson ha risposto Lontani con il piatto all'angolino.
Robinson sblocca per il Monza
Nei primi 45' le due squadre si alternano in zona offensiva costruendo a turno occasioni da gol. Il primo a provarci è Dany Mota dopo dieci minuti, poi la chance del vantaggio ce l'hanno i padroni di casa con Troilo ma Thiam salva e sulla linea la difesa allontana. Prima della rete del vantaggio ci provano anche Carboni e di nuovo Mota per il Monza, Fabbian per la squadra di Cuesta. Al 38' gli ospiti passano: Robinson si aggiusta il pallone al limite e va con il tiro a giro, sul quale Corvi non può nulla. L'1-0 manda al riposo la squadra di Juric avanti.
Pari del Parma con il 2008 Lontani
Nella ripresa, oltre ai cambi, succede poco. Fino al 58': Colpani sfiora il raddoppio e due minuti dopo il Parma pareggia con Lontani, il classe 2008 già nel mirino del ct Mancini, che con il piatto piazza all'angolino. È ancora sua la firma dopo la doppietta in Coppa Italia al Catania. Per il resto, non succede nulla: alla fine è un punto per uno, il primo del campionato per Monza e Parma.
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