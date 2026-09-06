Juve-Milan diretta Serie A: segui la sfida tra Spalletti e Amorim LIVE

All'Allianz Stadium va in scena la grande sfida tra Juve e Milan per il posticipo della terza giornata di Serie A : entrambe le squadre sono a punteggio pieno, una vittoria significherebbe l'aggangio a Roma e Inter in vetta alla classifica. Un bel banco di prova per Spalletti e Amorim.

21:03

19' - De Winter salva su Kolo Muani

De Winter salva un gol, anticipando Kolo Muani, pronto a colpire di testa a botta sicura su cross di Celik.

20:57

12' - Nico Gonzalez ci prova, Maignan attento

Progressione di Nico Gonzalez che si accentra e calcia da fuori, centrale, Maignan è attento.

20:48

2' - Alajbegovic, prima occasione del match

AlaJbegovic ci prova da fuori ma non inquadra la porta. Il Milan aveva sbagliato un disimpegno, e i bianconeri hanno provato ad approfittarne.

20:45

1' - Partiti

Inizia il big match allo Stadium.

20:40

Anche Sinner allo Stadium per Juve-Milan

C'è anche Sinner allo Stadium. Il numero uno del tennis, dopo aver assistito al trionfo del suo amico Kimi Antonelli a Monza, è andato a Torino per Juve-Milan e si è intrattenuto a bordo campo con Gerry Cardinale. Jannik è un noto tifoso rossonero.

20:27

Spalletti: "Bisogna essere bravi negli spazi"

Spalletti a Dazn nel prepartita: “Quando gli altri vogliono vincere le partite è un acceleratore per le nostre potenzialità. Anche noi vogliamo fare altrettanto, rimarranno degli spazi, bisogna essere bravi ad avere la squadra dentro lo svolgimento della partita, a sapere anticipare gli eventi, perché quando lasci spazi molto lunghi, è chiaro che gli avversari ci trovano dei vantaggi”.

20:19

Amorim: "Scudetto? Difficile dire a che punto siamo"

20:09

La Juve in campo per il riscaldamento: occhi puntati su Woltemade

“Vogliamo giocare sempre nello stesso modo, ma in un match come questo bisogna saper giocare sia con la palla sia senza palla. Ma noi proveremo a giocare allo stesso modo. L’esordio di Moreira? È pronto, ha fatto una buona settimana, e se ti alleni bene poi giocherai bene. Scudetto? È difficile da dire, abbiamo lavorato solo due mesi, per me è difficile dire a che punto siamo. Quello che so è che possiamo vincere ogni partita, ma abbiamo bisogno di lavorare. Noi abbiamo cambiato tanto rispetto ad altri, ma non voglio con questo togliere responsabilità ai giocatori”.

La Juve scende in campo per il riscaldamento accolta dai tifosi all'Allianz Stadium. Grande curiosità per Woltemade, spesso inquadrato dalle telecamere: oggi parte dalla panchina.

20:05

Le parole di Vicario: "Sensazioni positive, gruppo forte"

Le parole di Vicario a Dazn: “Sensazioni molto positive, gruppo molto unito molto forte, un buon mix tra più o meno giovani. Poi parla sempre il campo, ma io sono convinto che siamo una grande squadra, di qualità. Le parole di Buffon? Non vedevo l’ora di arrivare allo Stadium, sono qui adesso e non vedo l’ora”

20:00

Ecco lo spogliatoio del Milan

Ecco le immagini dello spogliatoio del Milan, all'Allianz Stadium, pubblicate sui social dal club rossonero.

19:32

Juve-Milan, le formazioni ufficiali

Juventus (4-2-3-1): Vicario; Kalulu, Lucumì Bremer, Celik; Locatelli, Douglas Luiz; Conceicao, Nico Gonzalez, Alajbegovic; Kolo Muani. A disposizione: Grabara, Pinsoglio, Rugani, Gatti, Kelly, Koopmeiners, Boga, Zhegrova, Woltemade, Owusu, Pagnucco. Allenatore: Spalletti.

Milan (3-4-2-1): Maignan; Gila, De Winter, Pavlovic; Moreira, Musah, Modric, Estupinan; Rabiot, Saelemaekers; Ramos. A disposizione: P. Terracciano, Torriani, Tomori, F. Terracciano, Diawara, Bartesaghi, Jashari, Comotto, Cisse, Chukwueze, Loftus-Cheek, Hutchinson, Pulisic, Camarda. Allenatore: Amorim.