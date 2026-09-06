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Arbitro Maurizio Mariani
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Juve-Milan diretta Serie A: segui la sfida tra Spalletti e Amorim LIVE
8 min
Pubblicato il 06.09.2026, 19:21 (Aggiornato il 06.09.2026, 21:27)
All'Allianz Stadium va in scena la grande sfida tra Juve e Milan per il posticipo della terza giornata di Serie A: entrambe le squadre sono a punteggio pieno, una vittoria significherebbe l'aggangio a Roma e Inter in vetta alla classifica. Un bel banco di prova per Spalletti e Amorim.
21:27
41' - Rabiot rischia con un brutto retropassaggio
Rabiot regala un calcio d'angolo alla Juve con un retropassaggio bruttissimo verso Maignan, che non sembra essere al meglio.
21:23
38' - Ci prova ancora Conceicao, Maignan chiude la porta
Ancora una volta Conceicao ben servito in verticale da Douglas Luiz, ci prova più o meno dalla stessa posizione di prima, e ancora Maignan gli dice di no.
21:10
25' - Che occasione per la Juve, salva Maignan
Conceicao rientra e tira, Maignan salva con una bella parata, Locatelli anticipato sul tap-in a botta sicura. Juve a un passo dal gol, ora cooling break.
21:03
19' - De Winter salva su Kolo Muani
De Winter salva un gol, anticipando Kolo Muani, pronto a colpire di testa a botta sicura su cross di Celik.
20:57
12' - Nico Gonzalez ci prova, Maignan attento
Progressione di Nico Gonzalez che si accentra e calcia da fuori, centrale, Maignan è attento.
20:48
2' - Alajbegovic, prima occasione del match
AlaJbegovic ci prova da fuori ma non inquadra la porta. Il Milan aveva sbagliato un disimpegno, e i bianconeri hanno provato ad approfittarne.
20:45
1' - Partiti
Inizia il big match allo Stadium.
20:40
Anche Sinner allo Stadium per Juve-Milan
C'è anche Sinner allo Stadium. Il numero uno del tennis, dopo aver assistito al trionfo del suo amico Kimi Antonelli a Monza, è andato a Torino per Juve-Milan e si è intrattenuto a bordo campo con Gerry Cardinale. Jannik è un noto tifoso rossonero.
20:27
Spalletti: "Bisogna essere bravi negli spazi"
Spalletti a Dazn nel prepartita: “Quando gli altri vogliono vincere le partite è un acceleratore per le nostre potenzialità. Anche noi vogliamo fare altrettanto, rimarranno degli spazi, bisogna essere bravi ad avere la squadra dentro lo svolgimento della partita, a sapere anticipare gli eventi, perché quando lasci spazi molto lunghi, è chiaro che gli avversari ci trovano dei vantaggi”.
20:19
Amorim: "Scudetto? Difficile dire a che punto siamo"“Vogliamo giocare sempre nello stesso modo, ma in un match come questo bisogna saper giocare sia con la palla sia senza palla. Ma noi proveremo a giocare allo stesso modo. L’esordio di Moreira? È pronto, ha fatto una buona settimana, e se ti alleni bene poi giocherai bene. Scudetto? È difficile da dire, abbiamo lavorato solo due mesi, per me è difficile dire a che punto siamo. Quello che so è che possiamo vincere ogni partita, ma abbiamo bisogno di lavorare. Noi abbiamo cambiato tanto rispetto ad altri, ma non voglio con questo togliere responsabilità ai giocatori”.
20:09
La Juve in campo per il riscaldamento: occhi puntati su Woltemade
La Juve scende in campo per il riscaldamento accolta dai tifosi all'Allianz Stadium. Grande curiosità per Woltemade, spesso inquadrato dalle telecamere: oggi parte dalla panchina.
20:05
Le parole di Vicario: "Sensazioni positive, gruppo forte"
Le parole di Vicario a Dazn: “Sensazioni molto positive, gruppo molto unito molto forte, un buon mix tra più o meno giovani. Poi parla sempre il campo, ma io sono convinto che siamo una grande squadra, di qualità. Le parole di Buffon? Non vedevo l’ora di arrivare allo Stadium, sono qui adesso e non vedo l’ora”
20:00
Ecco lo spogliatoio del Milan
Ecco le immagini dello spogliatoio del Milan, all'Allianz Stadium, pubblicate sui social dal club rossonero.
19:32
Juve-Milan, le formazioni ufficiali
Juventus (4-2-3-1): Vicario; Kalulu, Lucumì Bremer, Celik; Locatelli, Douglas Luiz; Conceicao, Nico Gonzalez, Alajbegovic; Kolo Muani. A disposizione: Grabara, Pinsoglio, Rugani, Gatti, Kelly, Koopmeiners, Boga, Zhegrova, Woltemade, Owusu, Pagnucco. Allenatore: Spalletti.
Milan (3-4-2-1): Maignan; Gila, De Winter, Pavlovic; Moreira, Musah, Modric, Estupinan; Rabiot, Saelemaekers; Ramos. A disposizione: P. Terracciano, Torriani, Tomori, F. Terracciano, Diawara, Bartesaghi, Jashari, Comotto, Cisse, Chukwueze, Loftus-Cheek, Hutchinson, Pulisic, Camarda. Allenatore: Amorim.
19:27
Spalletti in emergenza: 7 indisponibili
Sono sette gli indisponibili per Spalletti, che deve fronteggiare una vera e propria emergenza. Ecco la lista di chi non sarà della partita: Ekhator, Yildiz, K.Thuram, Cabal, McKennie, Cambiaso, Sarr, Milik (fuori lista).
19:23
La statistica tra Juve e Milan
Quattro delle ultime cinque sfide tra Juventus e Milan in Serie A sono terminate 0-0, tra cui le due più recenti; queste due formazioni non pareggiano più gare di fila in campionato dal 1973 (quattro in quell'occasione), mentre non hanno mai registrato più incontri consecutivi nel torneo senza alcuna rete segnata.
19:22
Le probabili formazioni
JUVE (4-2-3-1): Vicario; Kalulu, Bremer, Lucumi, Celik; Loatelli, Douglas Luiz; Conceiçao, Nico Gonzalez, Boga; Kolo Muani. A disposizione: Grabara, Pinsoglio, Rugani, Gatti, Koopmeiners, Owusu, Alajbegovic, Zhegrova, Woltemade. Allenatore: Spalletti.
MILAN (3-4-2-1): Maignan; Gila, De Winter, Pavlovic; Chukwueze, Modric, Musah, Etsupinan; Rabiot, Cisse; Gonçalo Ramos. A disposizione: P. Terracciano, Torriani, Tomori, F. Terracciano, Diawara, Bartesaghi, Jashari, Comotto, Saelemaekers, D. Moreira, Loftus-Cheek, Hutchinson, Pulisic, Camarda. Allenatore: Amorim.
Allianz Stadium - Torino
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