Dove vedere Cagliari-Lecce in tv? Dazn o Sky, orario

All'Unipol Domus la squadra di Pisacane ospita quella di Di Francesco: le possibili scelte dei due allenatori

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Pubblicato il 07.09.2026, 09:21

Serie ACagliariLecce

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Il primo dei due posticipi della terza giornata di Serie A andrà in scena in Sardegna. All'Unipol Domus il Cagliari di Pisacane, reduce dalla sconfitta contro l'Inter in casa e dall'eliminazione in Coppa Italia per mano del Verona, ospita il Lecce di Di Francesco, ha perso per 4-0 contro la Roma. In palio punti molto importanti per il continuo del cammino delle due squadre

Cagliari-Lecce, l'orario

Cagliari-Lecce andrà in scena oggi, lunedì 7 settembre, alle ore 18:30 all'Unipol Domus di Cagliari. Il direttore di gara sarà Sacchi della sezione di Macerata.

Dove vedere Cagliari-Lecce in diretta tv

Cagliari-Lecce sarà trasmessa in diretta tv in esclusiva su DAZN, previo abbonamento. È possibile attivare l'app di DAZN su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box.

Cagliari-Lecce, dove vederla in streaming

Servizio streaming attivo su DAZN. L'omonima applicazione mobile, scaricabile gratuitamente su App Store e Play Store, è accessibile su smartphone e tablet tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire in diretta la partita anche attraverso la webcronaca testuale su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.

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