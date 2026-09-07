Dove vedere Cagliari-Lecce in tv? Dazn o Sky, orario

Il primo dei due posticipi della terza giornata di Serie A andrà in scena in Sardegna. All'Unipol Domus il Cagliari di Pisacane, reduce dalla sconfitta contro l'Inter in casa e dall' eliminazione in Coppa Italia per mano del Verona , ospita il Lecce di Di Francesco, ha perso per 4-0 contro la Roma. In palio punti molto importanti per il continuo del cammino delle due squadre

Dove vedere Cagliari-Lecce in diretta tv

Cagliari-Lecce sarà trasmessa in diretta tv in esclusiva su DAZN, previo abbonamento. È possibile attivare l'app di DAZN su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box.