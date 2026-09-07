Dove vedere Udinese-Lazio in tv? Dazn o Sky, orario

La squadra di Gattuso cerca il terzo successo consecutivo, quella di Runjaic il secondo: le possibili scelte dei due allenatori

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Pubblicato il 07.09.2026, 09:40

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Lla terza giornata di Serie A si chiude al Bluenergy Stadium. L'Udinese di Runjaic, reduce dal successo a Monza e quello in Coppa Italia contro il Venezia, ospita la Lazio di Gattuso, in punteggio pieno dopo le prime due giornate di in campionato e senza ancora aver subito un gol. 

Udinese-Lazio, l'orario

Udinese-Lazio andrà in scena oggi, lunedì 7 settembre, alle ore 20:45 al Bluenergy Stadium di Udine. Il direttore di gara sarà Tremolada della sezione di Monza.

Dove vedere Udinese-Lazio in diretta tv

Udinese-Lazio sarà trasmessa in diretta tv su DAZN e Sky Sport, previo abbonamento. È possibile attivare l'app di DAZN su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box.

Udinese-Lazio, dove vederla in streaming

Servizio streaming attivo su DAZN, Sky Go e NowTV. Le omonime applicazioni mobili, scaricabili gratuitamente su App Store e Play Store, sono accessibili su smartphone e tablet tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire in diretta la partita anche attraverso la webcronaca testuale su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.

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