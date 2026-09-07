Dove vedere Udinese-Lazio in tv? Dazn o Sky, orario

Lla terza giornata di Serie A si chiude al Bluenergy Stadium. L'Udinese di Runjaic , reduce dal successo a Monza e quello in Coppa Italia contro il Venezia, ospita la Lazio di Gattuso , in punteggio pieno dopo le prime due giornate di in campionato e senza ancora aver subito un gol.

Dove vedere Udinese-Lazio in diretta tv

Udinese-Lazio sarà trasmessa in diretta tv su DAZN e Sky Sport, previo abbonamento. È possibile attivare l'app di DAZN su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box.